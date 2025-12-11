Putin expresa su apoyo al presidente Maduro en llamada telefónica

Compartir en

El Kremlin informó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y ratificó su respaldo a las políticas del Gobierno de Venezuela.

«Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de N. Maduro, orientada a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía en un contexto de la creciente presión externa», destaca el comunicado difundido este jueves por el Gobierno de Rusia.

La nota precisa que ambos líderes intercambiaron opiniones sobre un mayor desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que entró en vigor en noviembre de 2025.

El tratado señala, en particular, que las dos naciones se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, que constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas y principios generalmente reconocidos por el derecho internacional.

En tanto, desde Caracas informaron que el jefe de Estado venezolano «informó a su homólogo ruso sobre el avance sostenido de Venezuela, que está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social, y destacó que el país se proyecta para liderar el crecimiento económico regional del 9% este año, según las estimaciones previstas».

En un comunicado difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, Venezuela destaca que «Putin reiteró que los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina, poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales».

Además, trascendió que durante el intercambio, ambos mandatarios confirmaron la disposición de avanzar en la implementación de proyectos bilaterales en los ámbitos económico, energético, financiero y cultural, consolidando así la alianza estratégica que mantienen Moscú y Caracas.

Rusia y Venezuela reiteraron su interés en ampliar la cooperación en el sector petrolero y gasífero, clave para ambos países. Se discutieron mecanismos para fortalecer el comercio bilateral y alternativas de financiamiento que eviten las restricciones derivadas de sanciones internacionales. Asimismo, se prevé la intensificación de intercambios culturales y educativos, como parte de la diplomacia de los pueblos.

La cooperación entre Moscú y Caracas se refleja en más de 350 documentos bilaterales suscritos con el objetivo de establecer una alianza estratégica entre ambas naciones. Los últimos fueron suscriptos el pasado jueves 27 de noviembre, oportunidad en la cual se rubricaron 42 nuevos acuerdos de cooperación durante la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), realizada de forma virtual. Todos ellos enmarcados en el antes mecionado Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación firmado entre ambos países y ratificado por sus Parlamentos.

La llamada se produce en un contexto de escalada regional, tras el secuestro de un petrolero por parte de Estados Unidos en costas de Venezuela, acto que Caracas denunció como un «robo descarado y piratería internacional». Paralelamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, exigió una explicación a Washington por esta acción unilateral, abogando por un debate colectivo sobre seguridad marítima. La alianza ruso-venezolana se consolida así como un contrapeso geopolítico, mientras EE.UU. mantiene un despliegue militar significativo en la zona.

Todo esto mientras se desarrollan operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones civiles, supuestamente vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, han dejado al menos 87 muertos desde septiembre de 2025, como resultado de ejecuciones extrajudiciales e ilegales documentadas por organizaciones locales e internacionales.

