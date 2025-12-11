ALBA-TCP condena acto de piratería de EE.UU. contra petrolero venezolano

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) condenó la acción del Gobierno de Estados Unidos al asaltar un buque petrolero en el mar Caribe. La organización ratificó su respaldo total al pueblo y Gobierno de Venezuela ante lo que calificó como un «ataque directo» a su soberanía.

El ALBA-TCP señaló que este hecho se suma al despojo criminal de la empresa Citgo, lo que revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos. La Alianza advirtió que la acción establece un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional.

En ese sentido, ALBA-TCP rechazó con absoluta firmeza la «agresión imperial» y exigió la restitución inmediata del buque robado, así como el cese de toda acción de despojo contra bienes venezolanos. Asimismo, exhortó a los organismos multilaterales, regionales y globales a pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela denunció que la confesión pública del presidente Donald Trump sobre el asalto al buque petrolero en el mar Caribe expone un «robo descarado y un acto de piratería internacional» perpetrado por Estados Unidos.

La Cancillería destacó que esta admisión confirma que la política de agresión responde a un plan deliberado para despojar al país de sus riquezas energéticas, alegando que el objetivo de Trump siempre fue «quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio».

Asimismo, aseveró que las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela quedaron finalmente al descubierto: «Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano».

Ante este «grave crimen internacional», el Gobierno Bolivariano reafirmó que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes y defenderá «con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional».

Por su parte, la categórica condena del ALBA-TCP al asalto y robo del buque petrolero venezolano refuerza la respuesta de los países del Sur Global contra la agresión y piratería de Estados Unidos.

Visitas: 1