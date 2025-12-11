Primeras imágenes desde la localidad clave liberada por Rusia en Donbass

Compartir en

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue informado de la liberación de Séversk durante una reunión con militares

El Ministerio de Defensa ruso mostró este jueves imágenes de la ciudad liberada de Séversk, ubicada en la República Popular de Donetsk.

Los militares informaron al presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la liberación de esta ciudad durante una reunión esta misma jornada.

En la publicación del ministerio se señala que, tras la liberación de la ciudad, los militares rusos recorrieron los edificios residenciales y ofrecieron asistencia médica a los civiles.

“Los habitantes locales reciben a los soldados rusos y les agradecen por la liberación de la ciudad. Los combatientes les entregan alimentos, agua potable y medicinas”, informa la cartera militar.

Además, se indica que los militares están inspeccionando el área en busca de objetos explosivos y ofrecen a los civiles la posibilidad de ser evacuados a una zona segura.

La importancia de Séversk

La localidad ha sido escenario de duros combates durante semanas ya que la urbe había sido reforzada con fortificaciones de hormigón por militantes ucranianos. Previamente, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó que se registraban combates urbanos en Séversk.

Los expertos destacaron la importancia de la ciudad para las FF.AA. de Ucrania, que la usaron como un centro logístico. El Ejército de Kiev lo utilizó como un ‘hub’ para la acumulación de tropas desde el que los soldados eran enviados a la línea de contacto.

