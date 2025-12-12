Inicia Jornada Nacional Leer la Historia

Compartir en

La Jornada Nacional Leer la Historia, que se extenderá del 11 al 13 de diciembre, tiene como objetivos promover la literatura relacionada con la historia de nuestro país e incentivar a la población a la lectura y presentar el trabajo de las editoriales que publican los títulos, así como de las bibliotecas y librerías que los tienen en sus estantes.

El Instituto Cubano del Libro, la Unión de Historiadores de Cuba dedican la jornada al aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y al centenario del natalicio del líder histórico de Cuba, Fidel Castro Ruz. La Jornada iniciará nacionalmente en la provincia de Cienfuegos, en reconocimiento por la labor realizada en la promoción de los libros relacionados con la historia.

María Caridad Pacheco González, vicepresidenta de la Unión de Historiadores de Cuba, expresó que la jornada Leer la Historia es un momento de intercambio con los autores de los libros de historia que se desean promover. “Las nuevas tecnologías han abierto una puerta, sobre todo para los jóvenes, que es mucho más atrayente. Tenemos que irnos por ese camino para que los jóvenes no pierdan el hábito de lectura”.

A nivel de país planificaron actividades en las diferentes provincias como acciones en escuelas, universidades, centros de trabajo, bibliotecas, casas de cultura y centros de combatientes. Además, realizarán trabajos en barrios y comunidades desfavorecidas. La actividad contó con un panel dedicado al análisis de capítulos pertenecientes al libro Cien Horas con Fidel, del escritor Ignacio Ramonet, donde analizaron la inspiración martiana y marxista del líder de la Revolución.

En una intervención después del panel, Pacheco González presentó la idea sobre la necesidad de lograr que el público cubano pueda leer los libros de historia con el mismo interés que leen una novela. “Un libro de historia aparte de ciencia tiene que tener arte y pasión para que realmente llegue al gran público”.

