Maduro fustiga a excandidato opositor por desoír llamado judicial

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 9 segundos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha fustigado al excandidato opositor Edmundo González Urrutia por desoír la convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia.

Tras comparecer este viernes ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para entregar los elementos pertinentes para esclarecer los sucesos relacionados con los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, el mandatario venezolano cuestionó la ausencia del representante del sector más radical de la oposición.

Según el dignatario, asistió a la citación judicial del máximo tribunal de la nación en nombre de la paz, la estabilidad y el derecho a la tranquilidad del país.

“He asistido a la citación judicial, me he despojado de la figura de jefe de Estado y de cualquier investidura. Solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, que acudió a la citación, por la paz, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad. He respondido al interrogatorio y no he rehuido a ninguna pregunta que me han hecho los magistrados”, explicó.

El presidente de Venezuela indicó que nueve de los 10 candidatos participantes en las elecciones del 28 de julio han cumplido con el llamado de la Sala Electoral; “solo uno se negó a dar la cara, un candidato que está escondido, que manda a matar, llama a violencia, pero no le da la cara a un país”, enfatizó Maduro en referencia a González Urrutia.

Asimismo, el mandatario venezolano tildó al excandidato de la extrema derecha de ser “un monigote amarrado por la prófuga de la justicia terrorista María Machado [Machado]”, al precisar que esta dirigente opositora le prohibió suscribir el acuerdo para el reconocimiento del resultado de los comicios, propuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse con base en un grito espurio de violencia y criminalidad”, fustigó Maduro.

Maduro denunció que González Urrutia desconoce al Poder Electoral, pero “esto lo ocultan los medios internacionales y las redes ¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro Moros, candidato, desconoce al CNE y dice que no va a firmar el documento de reconocimiento de elecciones? Hubiera sido una gran noticia, cancillerías de distintos países hubieran sacado comunicados”, precisó.

De igual forma, el jefe de Estado condenó a los sectores más radicales de la oposición venezolana por utilizar la campaña electoral en Venezuela para organizar sus planes violentos y de desestabilización contra el país.

El CNE ratificó el 2 de agosto la victoria del presidente Nicolás Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por el opositor Edmundo González Urrutia.

Tras el anuncio de los resultados preliminares que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, el candidato del Gran Polo Patriótico, la ultraderecha venezolana, liderada por la cabecilla opositora María Corina Machado, llamó a sus partidarios a desconocer el triunfo del actual mandatario, lo que dio lugar a protestas violentas en varias ciudades del país sudamericano.

Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos han cuestionado la legitimidad del proceso y han reclamado la victoria del abanderado de la extrema derecha, en virtud de conteos paralelos realizados por la oposición.

En este escenario, el Gobierno venezolano ha denunciado los intentos de Washington de promover un golpe de Estado, al considerar como ganador en los comicios a González Urrutia.