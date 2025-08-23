Maduro desestima amenazas: “Nada ni nadie tocará a Venezuela”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destaca el derecho del pueblo a la autodeterminación, la paz y la independencia ante cualquier potencia imperialista.

Esta Patria es inexpugnable. Nada ni nadie tocará Venezuela, aseveró el mandatario en un acto celebrado el viernes en la Asamblea Nacional (Parlamento) del país suramericano en ‘Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe como territorios de paz’.

Al respecto, resaltó que la firmeza de la nación venezolana se enraíza en su herencia moral, espiritual y ética, legado fundamental de los libertadores.

Maduro llamó a sus compatriotas a preservar la unidad nacional y poner a un lado las diferencias políticas o sociales para defender la soberanía nacional.

Tras apreciar el apoyo internacional a Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos, Maduro subrayó que amenazar con el uso de la fuerza contra un Estado soberano o recurrir a aplicarlo está prohibido en el derecho internacional. “Quien agrede y amenaza a un país en América Latina los amenaza a todos”, sentenció.

Las afirmaciones del presidente venezolano se producen en una situación en que EE.UU. ha desplegado a más de 4000 infantes de Marina adicionales en el sur del Caribe —cerca de Venezuela— con el supuesto objetivo de enfrentar a los cárteles de la droga, aunque se sabe que el 90 % de estas drogas llega a EE.UU. a través del océano Pacífico.

La tensión ha escalado especialmente después de que el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, acusando al Gobierno de Maduro de “un cartel narcoterrorista”.

El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la acusación de narcotráfico, advirtiendo sobre intentos de Washington de utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como pretexto para “agredir” a Venezuela.

Ante tal coyuntura, el Gobierno venezolano ha activado un despliegue nacional de la Milicia Bolivariana para fortalecer la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.