Lula anuncia metas para 2026 y reafirma compromiso con la justicia social

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró el año 2025 con un mensaje dirigido a la nación, en el que reafirmó que su gobierno continuará defendiendo la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos en el nuevo ciclo político que inicia en este 2026.

La intervención se realizó a pocas horas de concluir el año y estuvo marcada por un repaso de los principales avances del Ejecutivo brasileño, así como por la presentación de las metas que se proyectan para el próximo período.

Entre los logros destacados, Lula mencionó la salida de Brasil del Mapa del Hambre por segunda ocasión, además de la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes perciben hasta R$ 5.000 mensuales.

El mandatario también subrayó la resistencia frente al incremento de aranceles impuesto por Estados Unidos, las mejoras en el programa “Minha Casa Minha Vida”, y la ampliación de la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) mediante la iniciativa “Agora Tem Especialistas”.

En relación con la vivienda, señaló que “Minha Casa Minha Vida ha regresado, llegando a la clase media, y el programa Reforma Casa Brasil también llega. Porque una vivienda digna es un derecho fundamental que debe garantizarse. Con la Transposición del Río São Francisco, el mayor proyecto de infraestructura hídrica del mundo, el gobierno brasileño está llevando agua a millones de familias en el noreste”.

Asimismo, resaltó el impacto del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contribuyó a que Brasil alcanzara la tasa de desempleo más baja de su historia.

No obstante, reconoció que la delincuencia sigue siendo un desafío nacional y añadió que “la Policía Federal lideró el mayor operativo jamás realizado contra el crimen organizado. La lucha contra las facciones criminales llegó a las más altas esferas por primera vez”.

Finalmente, Lula aseguró que ni la criminalidad ni las tensiones comerciales con Estados Unidos detendrán el propósito de Brasil de demostrar ante el mundo que el país está comprometido “con el diálogo y la fraternidad, y que no rehuimos la lucha”.

