Supremo brasileño rechaza pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

La Corte Suprema de Brasil ha rechazado el pedido de prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de la solicitud médica tras su cirugía.

“A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud de Jair Messias Bolsonaro”, ha afirmado este jueves el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, al rechazar la solicitud de prisión domiciliaria presentada por los abogados del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por su implicación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Corte Suprema adoptó la decisión tras analizar informes médicos oficiales que descartaron un empeoramiento clínico del condenado.

La solicitud había sido presentada el miércoles por los abogados del exmandatario, quienes alegaron un “riesgo concreto de agravamiento” de la salud de Bolsonaro, luego de que este se sometiera a cuatro procedimientos médicos.

Dos de ellos estuvieron vinculados a la corrección de hernias inguinales, mientras que los restantes correspondieron a bloqueos anestésicos de los nervios frénicos, realizados para intentar controlar recurrentes crisis de hipo.

“La permanencia de este paciente en un centro penitenciario tan pronto como salga del hospital lo sometería a un riesgo concreto de agravamiento”, señala el documento presentado por los abogados del Bolsonaro, que insiste en la necesidad de arresto domiciliario.

La hospitalización actual constituye su primera salida del penal desde su encarcelamiento, en un contexto judicial que sigue reforzando la rendición de cuentas por los ataques al orden democrático en Brasil.

No obstante, el máximo tribunal ha considerado que no existen fundamentos legales ni médicos suficientes para conceder el beneficio solicitado, subrayando que el exjefe de Estado recibe atención médica adecuada bajo custodia penitenciaria y descartando cualquier trato excepcional.

Bolsonaro, referente de la extrema derecha brasileña, fue hallado culpable de tramar un plan golpista destinado a mantenerse en el poder tras su derrota electoral, en un proceso judicial que ha marcado un hito en la defensa del orden democrático en Brasil.

La trama golpista por la que fue condenado consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, según la Corte Suprema, aunque la acción no se consumó por la falta de apoyo de altos mandos militares. Bolsonaro permanece detenido desde noviembre en una sede de la Policía Federal en Brasilia, donde ocupa una pequeña habitación adaptada como celda.