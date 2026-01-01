Putin recibe el informe del gobernador de la región de Jersón sobre la situación tras el ataque terrorista de Kiev
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió el informe del gobernador de la región de Jersón, Vladímir Saldo, sobre la situación tras el ataque terrorista de Kiev, informan desde el Kremlin.
El jefe de la región también comunicó al mandatario ruso que, a medida que avancen las investigaciones y la identificación de los cuerpos de fallecidos, la información y los nombres serán publicados en el sitio web de la administración regional, declaran desde el Kremlin.
En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, las tropas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra una zona recreativa de la mencionada región, mientras la población celebraba el Año Nuevo, lo que dejó decenas de muertos y heridos.
