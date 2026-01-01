Presidente Maduro: “Cuando un pueblo decide caminar unido, nada ni nadie lo detiene”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 18 segundos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles su tradicional mensaje de fin de año desde el Salón del Perú en la Casa de Miraflores, donde calificó al año 2025 como un periodo de “resistencia victoriosa y de consenso histórico”.

En su discurso, el mandatario nacional destacó los avances estratégicos en materia de soberanía, democracia directa, ciencia y poder nacional, en el marco del Plan de las 7 Transformaciones (7T).

LEA TAMBIÉN:

Delcy Rodríguez: “Venezuela avanza hacia una economía productiva, diversificada y soberana”

“Un año de trabajo intenso, importantes desafíos, entereza y unión colectiva. Entereza que ha asombrado al mundo. Despedimos el año 2025 y lo cerramos en positivo”, declaró el Jefe de Estado, subrayando el espíritu de perseverancia del pueblo venezolano.

Durante su alocución, Maduro enfatizó que el mayor logro de 2025 fue la articulación estratégica entre los distintos sectores del país, lo que permitió consolidar una gobernanza basada en la participación comunal y el fortalecimiento institucional.

“Es largo el inventario de esfuerzos, de procesos, de logros de metas cumplidas. No podría ser de otra manera para un país que persevera, que trabaja, que crea”, afirmó, resaltando la capacidad del pueblo venezolano de mantener su fe y entusiasmo frente a los desafíos.

El mandatario señaló que “el 2025 ha sido el año del consenso más amplio y firme que se haya alcanzado en nuestra historia republicana”, al cual definió como “un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro”.

Este acuerdo social, según explicó, fue posible gracias a la implementación del Plan de las 7 Transformaciones (7T), un método surgido de la consulta popular que se convirtió en Ley Orgánica de la República y que ha permitido convertir la resistencia victoriosa y comunal en una práctica cotidiana.

“Este año demostramos quiénes somos, de qué estamos hechos nosotros los venezolanos, las venezolanas. Cumplimos a cabalidad una bella premisa revolucionaria: cuando un pueblo decide caminar unido, nada, ni nadie lo detiene”, expresó Maduro. En ese sentido, resaltó la puesta en marcha acelerada del Plan de la Patria y del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2025-2031, cuyos ejes se alinean armónicamente con las 7T.

Entre los avances más destacados, el presidente mencionó la fusión del poder militar con el poder popular, descrita como “dos columnas que nos permiten solidificar y acelerar la marcha soberana hacia el 2030”. Asimismo, señaló la articulación del poder económico con el científico y tecnológico, así como el fortalecimiento del poder espiritual, identitario y cultural de la venezolanidad, que, según dijo, “nos incluye a todos y a todas como el camino que da orden y sentido a todo lo demás”.

“En un año consolidamos el poder nacional de Venezuela, como concepto y realidad palpable en el territorio, en lo político y en lo militar”, dijo, destacando que el país ha avanzado hacia la construcción de un “Estado fuerte, profundamente democrático y soberano”. En este contexto, subrayó que la democracia directa ha dejado de ser “un postulado, un discurso o una utopía” para convertirse en una práctica cotidiana en la planificación, ejecución de obras y resolución de conflictos.

Maduro también resaltó los progresos en ciencia, tecnología y cultura, pilares fundamentales para la soberanía cognitiva y espiritual del país. “La nueva Independencia de la nación es de carácter cognitivo”, afirmó, al tiempo que señaló que la ciencia y la tecnología deben estar “al servicio de la vida, el bienestar social y la defensa de la soberanía”. A su juicio, el desarrollo tecnológico, unido al fortalecimiento cultural, es el soporte principal de la conciencia nacional que protege el futuro de las próximas generaciones.

La intervención del presidente estuvo marcada por un mensaje de unidad, resistencia y proyección estratégica hacia 2030, en el que el Plan de las 7 Transformaciones se erige como eje rector del nuevo modelo de Estado. “Gracias a este plan logramos fusionar fuerzas vivas por encima de cualquier diferencia nacional”, subrayó, reiterando su confianza en la capacidad del pueblo venezolano para construir un futuro soberano y próspero.

Visitas: 0