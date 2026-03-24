Llega a Cuba barco Granma 2 con solidaridad desde México

Esta embarcación es la primera en llegar como parte de dicho Convoy solidario, con ayuda recabada por organizaciones civiles, y trajo mayoritariamente alimentos, insumos médicos, medicamentos y equipos de energías renovables, como paneles solares.

La embarcación solidaria, con 32 pasajeros de diversas nacionalidades, tiene el nombre de Maguro, pero fue renombrada por los activistas como Granma 2.

Thiago de Ávila, al frente de la tripulación, destacó que no se doblegarán ante las presiones de Estados Unidos, y defenderán el derecho a la paz y la autodeterminación de los pueblos de Cuba, Venezuela, Brasil, Palestina, Irán, Yemen y todos los que sean atacados de alguna manera por Washington.

El pueblo de Cuba tiene el derecho a vivir en paz, y por todas estas razones y por la solidaridad, nos movilizamos, refirió el activista e influencer.

En la terminal de Cruceros de la bahía de La Habana fueron recibidos por autoridades locales y miembros del Convoy Nuestra América que habían llegado con anterioridad por vía aérea.

Asimismo, se espera que continúen llegando otros barcos con solidaridad vinculados al Convoy.