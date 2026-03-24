Relatora de ONU denuncia genocidio perpetrado por Israel en Palestina

Al presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Albanese aseguró que Tel Aviv somete a los palestinos a la violencia sistemática y a un entorno tortuoso, mediante desplazamientos forzados, asedio, hambruna, asesinatos masivos y la destrucción de infraestructuras vitales.

“Es la arquitectura del colonialismo de asentamiento, construida sobre la base de la deshumanización y mantenida por una política de crueldad», señaló.

Según el documento, más de 18 mil 500 palestinos fueron arrestados desde 2023, incluidos más de mil 500 niños.

De ellos, al menos nueve mil 245 permanecen en centros israelíes de detención, donde se documentan prácticas como palizas, violaciones, inanición, desnudez forzada, privación de atención médica y uso de perros, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. Además, cuatro mil están desaparecidos, indica el texto.

La relatora indicó que esos abusos están coordinados por altos funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, quien promovió una “revolución penitenciaria” que institucionalizó la degradación de los detenidos.

Además, alertó sobre las condiciones de vida impuestas por Israel en Gaza y Cisjordania.

La destrucción masiva de viviendas, el bloqueo de ayuda humanitaria, el asesinato de personal médico y la campaña de desplazamiento forzado forman parte de una estrategia deliberada para infligir sufrimiento físico y mental a largo plazo.

“Cuando la tortura se utiliza sistemáticamente contra una población es tanto un medio de dominación como una prueba de la intención genocida”, sentenció Albanese.

“Los testimonios que estamos recopilando no son solo historias trágicas de sufrimiento, sino pruebas de crímenes atroces dirigidos contra la totalidad del pueblo palestino en todo el territorio ocupado. Por lo tanto, llego a la conclusión de que el genocidio es la forma definitiva de tortura, colectiva y generacional”, añadió.

Asimismo, exigió a Tel Aviv poner fin de inmediato a todos esos delitos y permitir el acceso de organismos internacionales a los centros de detención.

También exhortó a los Estados miembros a activar mecanismos de jurisdicción universal y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a investigar y emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

“La forma en que ustedes respondan a esta abominación pondrá a prueba nuestra responsabilidad jurídica y moral. El derecho internacional es inequívoco. La tortura está absolutamente prohibida en todas las circunstancias, al igual que el genocidio”, aseveró.

Cada demora agrava un daño irreversible y afianza un sistema de crueldad que la ley y la ONU deben prevenir, detener y castigar, concluyó.