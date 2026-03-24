Instituto Cubano de Cine celebra aniversario de fundación

Desde sus orígenes, apenas tres meses después del triunfo revolucionario en 1959, el organismo asumió una visión estratégica: el cine debía trascender el mero entretenimiento para convertirse en un eje fundamental en la formación de identidad, la salvaguarda de la memoria histórica y el fortalecimiento de una industria cultural propia, explicó la institución en una nota con motivo de la efeméride.

A lo largo de sus 67 años, el Icaic se ha posicionado como un referente internacional por una obra cinematográfica de gran profundidad estética, capaz de establecer puentes con las corrientes vanguardistas sin desprenderse de sus raíces cubanas.

Entre sus aportes más significativos figuran no solo un vasto patrimonio fílmico, sino también la creación de un entramado de instituciones afines y una red de salas que garantizó el acceso del pueblo al séptimo arte hasta en los lugares más apartados del país.

La institución reflexiona sobre la conmemoración de este nuevo aniversario e invita a valorar la permanencia de un concepto institucional que supo armonizar la creación artística con la organización industrial, la autonomía cultural con el intercambio internacional, y el alcance masivo con la exigencia estética.

Su trayectoria evidencia tanto las conquistas alcanzadas como la capacidad de enfrentar transformaciones tecnológicas, políticas y sociales sin abandonar los principios que dieron origen a su fundación.