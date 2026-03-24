Asociación cubana de jóvenes creadores convoca a beca audiovisual

Podrán optar por el estímulo los autores de hasta 35 años que no hayan recibido esta beca anteriormente y cada concursante podrá presentar un único proyecto por género, el cual debe ser original e inédito, informó la organización en redes sociales.

Las solicitudes se recibirán hasta el 31 de octubre del presente año vía correo electrónico con el asunto Beca Chicuelo; la documentación requerida incluye la obra en formato Word o PDF bajo seudónimo, junto al formulario de participación disponible en el sitio web www.ahs.cu.

Se otorgarán hasta dos becas, que consisten en diploma acreditativo y un estipendio mensual durante seis meses, amplió la AHS.

Al concluir el período, los beneficiarios deberán entregar una primera versión del guion, con la posibilidad de recibir acompañamiento para la futura producción de los proyectos.

El veredicto, de carácter inapelable, se dará a conocer en diciembre; los detalles de participación se encuentran disponibles en las redes sociales de la Asociación.