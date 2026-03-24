Unión Eléctrica estima 1855 MW de afectación para la máxima demanda de hoy

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En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1773 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4874 MWh, con 753 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional, la disponibilidad a las 06:00 horas es de 1125 MW, la demanda 2150 MW, con 1042 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Entre las principales incidencias se reportan averías en las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, unidad 2 de la CTE Felton y unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo. En mantenimiento se encuentran la unidad 6 de la CTE Mariel y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Se suman, además, limitaciones en la generación térmica con 402 MW fuera de servicio.

Para el horario pico, el pronóstico indica una disponibilidad de 1125 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1825 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1855 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

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