Lista Cuba para inicio de curso escolar 2025-2026 (+Foto)

En el programa Mesa Redonda, la víspera Trujillo refirió pormenores del proceso de preparación del período lectivo 2025-2026, que comienza el venidero 1 de septiembre, junto a autoridades de otros misterios.

Su explicación, y la del resto de los funcionarios, trató acerca del aseguramiento a las enseñanzas desde preescolar hasta preuniversitaria y resumió un recorrido realizado por el país, precisamente para evaluar ese proceso.

Durante el programa televisivo trascendió que disminuye, respecto a años anteriores, el déficit de docentes, y se destacó la restauración de unos 300 mil centros educativos.

La ministra, además, resaltó el «entusiasmó y compromiso para enfrentar el nuevo ciclo» en todo el país, en el que, de acuerdo con sus palabras, se aplicará el tercer programa de perfeccionamiento.

Esto consiste, comentó, en simplificar la transformación curricular de los estudiantes de tercero, sexto, noveno y 12 grados por medio de herramientas didácticas.

Consideró importante, asimismo, «la publicación oficial del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes el próximo 28 de enero, que contribuirá al crecimiento de los educandos en la sociedad».

El acto central por el comienzo del curso escolar, dijo, será en el centro de formación pedagógica Tania La Guerrilla, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (líder de la Revolución cubana), en la occidental provincia de Pinar del Río.

Este miércoles, la ministra de Educación volverá a participar en la Mesa Redonda, para ampliar acerca del tema y, también, responder a interrogantes de la población.