Leonardo Fleites Valdivia: la disciplina como mejor aliada

Quizás constituyan los linieros el rostro más visible del universo de la electricidad. Sin embargo, no podría funcionar este sin el empleo de operarios o profesionales en diferentes especialidades. Cada uno, desde sus puestos, representa una pieza importante de ese todo que es la entidad. Destaca entre esos trabajadores no eléctricos Leonardo Fleites Valdivia, especialista de Gestión Comercial dentro del grupo de Contratación y Compras de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos.

Con una década de bregar en la entidad, Leonardo tiene la función de realizar compras de diferentes productos, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Ayuda en su quehacer experiencias previas en la rama del comercio, en el giro de aseguramiento. Pero fueron las ventajas salariales y el sistema de trabajo implementado en la entidad los factores que lo motivaron a convertirse en parte de ese colectivo.

En este lugar me siento muy bien, seguro, respaldado por todas las áreas. No quiere decir que todo dependa de Compras, pero este grupo tiene incidencia en el resto de los departamentos. Y si no te sientes respaldado, o no tienes todos los elementos, no puedes realizar la actividad. Por otra parte, necesitas tener seguridad de los proveedores, así como conocimiento de las necesidades y las prioridades de cada área, sobre todo en estos momentos debido a la situación económica del país, donde hay que buscar las cosas de acuerdo con el financiamiento de la empresa”.

¿Han debido sortear muchas dificultades en ese sentido?

“Dificultades hemos tenido con los proveedores, por causa del Bloqueo y otros factores, pero la empresa siempre realiza los análisis pertinentes en aras de resolver los productos que más inciden en el trabajo diario. O sea, se deja el financiamiento para donde más se necesita.

Leonardo se considera afortunado por los compañeros que lo rodean en su labor. “Si no fuera por ese apoyo no podría cumplir con mi trabajo. Lo demás es disciplina. Y la disciplina es la exigencia que debe imponerse uno mismo en su puesto. Problemas pueden presentarse a cualquiera, pero si se quiere y se tiene interés, son solucionables, comenta.

¿Momentos de satisfacción?

Bueno, no trabajo para reconocimientos, sino por la confianza que me han dado. Entonces mi regocijo es que se aprecie cuanto hago. El cumplimiento de una tarea es mi satisfacción”.

Leonardo considera que se desenvuelve en un ambiente laboral agradable, donde ofrecen oportunidades para el crecimiento profesional. La empresa permite desarrollar tus capacidades, pero para ello necesitas tener la disciplina y la convicción de que de tu trabajo depende la realización de otros, afirma.

Rigor, compromiso, deseos de crecer son los valores que guían las horas de este trabajador de la rama eléctrica. Uno más de los que desde Cienfuegos reciben en esta jornada de homenaje el agasajo y agradecimiento de la sociedad.

