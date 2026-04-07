Las maravillas de la Maravilla

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Recuerdo muy bien el jardín florido de mi hermano Jorge Enrique. El Chino, como cariñosamente lo llamábamos, había logrado en el patio de la casa la siembra de diversas especies de flores y plantas ornamentales. Entre las variedades más comunes tenía rosas, orquídeas, mariposas, mar pacífico, además de helechos, begonias y croto; sin embargo, en ese oasis natural resaltaba el colorido de la Maravilla, con diferentes matices.

Con el tiempo las indagaciones sobre la planta la Maravilla me hizo conocer que además de la belleza estética de este regalo de la naturaleza estaban sus beneficios para la salud humana por las propiedades medicinales que aportaba en el tratamiento de diferentes enfermedades del organismo humano.

Conocer la Maravilla

La Maravilla o Don Diego de noche, como también se le conoce, cuyo nombre científico es Mirabilis jalapa de la familia de las Nyctaginaceae, tiene como características curiosa que su nombre en Náhuatl, Xihuitl tonalco mochiua hahuachcho, significa planta que abre sus flores con el sol y refresca el cuerpo.

Es una especie herbácea perenne, originaria de México y naturalizada en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Puede alcanzar una altura de 0.5 a 1 metro y posee raíces tuberosas y tallos ramificados de color verde a rojizo, las hojas, por su parte, son opuestas, ovaladas y puntiagudas, con texturas suaves; mientras las flores resultan funneliformes, de colores variables (blancas, rosadas, rojas, amarillas, matizadas) y se abren por la tarde hasta el amanecer.

De acuerdo con investigadores del tema, entre las bondades de la Maravilla, le confieren mucha importancia al uso de la infusión o cocimiento de raíces y hojas, por sus propiedades antiinflamatorias, purgantes suaves y vulnerarias. Se emplea para aliviar abscesos, heridas leves, úlceras cutáneas y afecciones hepáticas, así como para estimular la diuresis y purificar la sangre.

La decocción de este remedio natural es bien sencilla, solo tiene que hacerlo hervir por no más de 1 minuto el equivalente a una cucharadita de la raíz, desmenuzada por cada taza de agua. Dejar reposar por 15 minutos antes de beber. En caso de usar las hojas como té o tisana se recomienda colocar esta parte de la planta dentro de la taza o tetera, agregar agua hirviendo, dejar reposar por 5 minutos y disfrutar.

En los campos de Cuba existe la creencia que, si bien no está probado científicamente, el empleo de la almendra de la semilla podría favorecer la eliminación de cálculos en la vesícula. Por supuesto, existen testimonios de padecimientos de este mal que lograron disolver esas piedrecillas y expulsarlas.

No obstante estudios sobre la semilla de este especie, aluden que mejoran la fertilidad masculina, como también previenen los problemas de embarazo, ayudan a controlar el peso, mejoran la salud del cabello, combaten infecciones por hongos, mejoran la piel y ayudan a dormir mejor.

Otros expertos sobre la materia afirman que estas diminutas simientes son ricas en nutrientes como proteínas, grasas saludables, fibras, vitaminas y minerales. Su diversidad nutricional ayuda a mantener una dieta equilibrada y prevenir deficiencias. Además contiene antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo; en tanto es una fuente natural de minerales como el zinc.

El modo más usual de consumir la semilla es un puñado al día (28 a 30 gramos o aproximadamente 1 onza de semilla peladas), esta cantidad permite disfrutar de sus nutrientes sin añadir un exceso de calorías. Otros consejos culinarios optan por consumirla en las ensaladas o junto con otros frutos secos.

La planta en cuestión se propaga fácilmente por semillas o por raíces. Prefiere exposición soleada o semisombra, riego moderado y suelos con buena materia orgánica. Florece de mayo a noviembre, atrayendo polinizadores nocturnos como mariposas esfíngidas y polillas.

Desde el punto de vista cultural y ecológico, la conocida como flor de las cuatro o maravilla, simboliza la transición entre el día y la noche y se asocia con prácticas rituales ligadas a la limpieza corporal y espiritual. En el Jardín de Plantas Medicinales “De la Cruz-Badiano”, representa la continuidad entre el saber ancestral Náhuatl y la botánica moderna, aludiendo a las plantas que “refrescan el cuerpo y purifican la sangre”.

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