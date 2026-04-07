MINEM aclara que no ha entrado ninguna patana nueva al país

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Ante rumores recientes en redes sociales , el Ministerio de Energía y Minas aclaró en su cuenta en X que actualmente se mantienen en Cuba dos patanas, la Belgin Sultán y Erol Bay, con una capacidad instalada de 124 MW.

“No se ha incorporado ninguna otra en las últimas horas”, informó el MINEM.

Asimismo, explicaron que, a partir de la llegada del combustible ruso, estarán generando electricidad en la segunda quincena del presente mes.

(Con información del MINEM)