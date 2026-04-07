Compañía folclórica Camagua celebrará su aniversario 15 en Camagüey

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La compañía folclórica Camagua celebrará su aniversario 15 con un programa que, aunque concebido desde la modestia impuesta por la actual situación económica del país, propone un recorrido por distintas aristas de su quehacer artístico.

Fundada y dirigida por Fernando Medrano Vireya, la agrupación ha diseñado una jornada que incluye un evento teórico este viernes 10 de abril a las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, así como el estreno de un documental dedicado al Camagua Folk Dance Festival, iniciativa que logró concretarse durante cinco ediciones.

El momento central tendrá lugar el sábado 11 en el Teatro Avellaneda a las 7:00 p.m., con una gala artística que reunirá fragmentos de tres espectáculos representativos del repertorio de la compañía: Bailes de salón, Caballero, que suene su música por siempre, dedicado al músico Adalberto Álvarez, y Chancleteando.

Durante una conferencia de prensa, Medrano reconoció que estos 15 años han estado marcados por “mucho trabajo, muchas dificultades y mucho éxodo de bailarines”, aunque subrayó la capacidad del colectivo para mantenerse activo.

En la actualidad, Camagua cuenta con un elenco profesional integrado por 12 parejas de baile y 10 músicos, lo que le permite defender la música en vivo como uno de sus principales sellos distintivos.

La compañía también sostiene un proyecto infantil, Ilusión, concebido como cantera para la formación de nuevos talentos, además de un elenco juvenil que nutre la continuidad artística del grupo.

Con 45 años de experiencia al frente de agrupaciones danzarias y musicales —desde sus inicios en el Conjunto Artístico Maraguán de la Universidad de Camagüey—, Medrano ha consolidado en Camagua un estilo propio basado en la teatralización coreográfica y la investigación de las tradiciones folclóricas, llevadas luego a la escena.

Entre las proyecciones figura la recuperación de espectáculos anteriores, un propósito que dependerá del desarrollo de los jóvenes integrantes, recientemente incorporados al colectivo.

Como parte de la celebración, la compañía también prevé compartir en redes sociales mensajes de felicitación de exmiembros, en un gesto que reconoce la historia y el sentido de pertenencia que ha caracterizado a Camagua a lo largo de estos 15 años.

(Tomado de Adelante)