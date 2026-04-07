Cuba celebra Día Mundial de la Salud con énfasis en la ciencia integradora y la participación comunitaria

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En una jornada que conjuga la vocación preventiva del sistema sanitario cubano y el más reciente llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cuba se sumará este martes a las conmemoraciones por el Día Mundial de la Salud, fecha instituida en 1948 para recordar la fundación del organismo internacional. La edición de 2026 transcurrirá bajo el lema “Juntos por la ciencia”, un concepto que refuerza la necesidad de aunar voluntades, saberes y recursos en pos de la innovación aplicada al cuidado de la vida.

La máxima de la jornada adquiere especial relevancia al poner en el centro el enfoque de “Una sola salud” (One Health), una perspectiva que la Mayor de las Antillas ha asumido como política de Estado. Este enfoque reconoce la interconexión indisoluble entre la salud humana, la animal, la vegetal y el equilibrio de los ecosistemas, en un planeta cuya estabilidad resulta condición indispensable para el bienestar colectivo.

Actividades en La Habana y protagonismo comunitario

Como parte del programa diseñado en la nación caribeña, la actividad central está prevista para la céntrica Quinta de los Molinos, espacio habanero que también acogió la celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Se estima que sea ese el escenario de una amplia jornada comunitaria, en la que deben confluir diversas instituciones y sectores de la sociedad.

La secretaría técnica del programa Una Sola Salud, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Índer), y representantes de los ministerios de Cultura y Educación articulan acciones orientadas a promover estilos de vida saludables desde una mirada inclusiva y participativa.

Uno de los momentos más significativos de la jornada será el intercambio intergeneracional, protagonizado por estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria básica, junto a integrantes de los círculos de abuelos.

Más detalles en video:

(Tomado de Canal Caribe)

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