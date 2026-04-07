Bajo presión constante

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El Día Mundial de la Salud, este 7 de abril, llega en un contexto particularmente complejo para Cuba, donde el sistema sanitario —históricamente uno de los pilares de nuestro país— enfrenta tensiones crecientes que ponen a prueba su capacidad de respuesta, debido al incremento exacerbado del bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra este pueblo.

Durante décadas, la Isla exhibió indicadores de salud comparables con los de países desarrollados. Ese desempeño no surgió por azar: Cuba construyó una sólida red de atención primaria, impulsó campañas preventivas constantes y priorizó la formación de profesionales médicos. La salud pública se convirtió en un símbolo de identidad nacional.

Sin embargo, la realidad actual impone desafíos urgentes. La escasez de medicamentos limita tratamientos básicos, los problemas de abastecimiento afectan la atención diaria y el deterioro de hospitales dificulta el trabajo del personal sanitario. Estos factores no solo tensan el sistema, sino que también impactan de manera directa en la experiencia de los pacientes.

Varios profesionales buscan mejores condiciones de vida fuera del país, lo que reduce la disponibilidad de personal en hospitales y consultorios. Quienes permanecen asumen cargas de trabajo más intensas, en un entorno donde los recursos no siempre acompañan las necesidades.

Las limitaciones financieras -derivadas de la intensificación del cerco genocida imperialista- restringen la compra de insumos, frenan inversiones en infraestructura y dificultan la modernización tecnológica. Aun así, el sistema conserva fortalezas importantes: la cobertura universal sigue vigente y el enfoque comunitario permite mantener un vínculo cercano entre médicos y población.

En este escenario, la salud en Cuba no solo refleja el estado del sistema sanitario, sino también las tensiones más amplias de la sociedad. Cada consulta médica, cada farmacia desabastecida y cada hospital con carencias cuentan una historia que va más allá de lo clínico.

Cuba enfrenta el desafío de sostener sus logros históricos mientras redefine prioridades y adapta su sistema a nuevas condiciones. La capacidad de respuesta no dependerá únicamente de la tradición sanitaria, sino de decisiones concretas que logren equilibrar recursos, necesidades y expectativas sociales.

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