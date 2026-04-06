Díaz-Canel recibe a congresistas de EEUU y critica el impacto del bloqueo económico

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson en un encuentro donde denunció el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, especialmente el cerco energético decretado por la administración actual.

Díaz-Canel calificó estas medidas como “daño criminal” y advirtió sobre las amenazas de acciones aún más agresivas por parte del gobierno estadounidense.

Durante la reunión, el mandatario cubano reiteró la disposición de su gobierno para mantener un diálogo bilateral serio y responsable, con el objetivo de encontrar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países.

Este encuentro refleja la voluntad de Cuba de avanzar hacia un entendimiento mutuo, pese a las tensiones históricas y las políticas restrictivas vigentes.

(Con información de Presidencia Cuba)

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