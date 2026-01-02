La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1430 MW en el horario pico de este viernes

Tiempo de lectura aprox: 46 segundos

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio desde las 07:29 hasta las 13:55 y desde las 14:56 hasta las 22:30. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación la víspera fue de 1506 MW, a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2812 MWh, con 511 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de este viernes fue de1550 MW y la demanda 1600 MW, con 100 MW afectados por déficit desde las 06:30. En el horario de la media se estima una afectación de 400 MW.

Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 726 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 79 centrales de generación distribuida con 753 MW, la patana de Melones con 35 MW, la patana de Regla con 48 MW y 142 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 978 MW.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 1550 MW y una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1400 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1430 MW en este horario.