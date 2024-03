La otra Ansiedad musical de América Latina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 33 segundos

En una entrega anterior titulé mi trabajo Una de dos Ansiedades musicales de América Latina, lo que sugería que hay otra pieza más con igual título. Ahora me dispongo cumplimentar lo prometido y voy a referirme a esa otra Ansiedad.

La primera, seguro recordarán por la popularidad que logró, es un Pasaje venezolano compuesto por el venezolano Enrique “Chelique” Sarabia. Ronda el éter con sus notas desde 1955 y ha sido versionado en centenares de ocasiones. Una fama abrumadora ante el hecho asombroso de que su autor la escribió cuando apenas contaba quince años de edad.

Esta otra es conocida como Ansiedad o Una ansiedad, tal vez con el propósito de diferenciarla de la anterior. En este caso es una pieza de doble nacionalidad. La música pertenece a Atilio Bruni, pianista, compositor y director de orquesta argentino de la década del 40 que era famoso en la radio de su natal Buenos Aires cuando acompañaba al piano a su esposa, la soprano María Angélica. Resultaban muy aplaudidas sus presentaciones a través de la emisora en LR3 Radio Belgrano.

La efervescencia del cine mexicano en su Época de Oro no fue una excepción para el público argentino. En aquel tiempo el cine azteca realizó coproducciones con Cuba y con Argentina. Intérpretes de los tres países se intercambiaban temporadas y residencias para combinar sus creaciones. Ese fue el caso del Tango “Ansiedad” que hoy ocupa este comentario.

Corrían los años del impetuoso amor entre Jorge Negrete y Gloria Marín. En 1945 Gloria coprotagonizó en México, con el cantarte y actor rioplatense Hugo del Carril la película “El socio”, dirigida por el realizador mexicano Roberto Gavaldón.Se comenta que de aquella relación profesional surgió una pasión entre Gloria y Hugo que dio lugar al rompimiento de la hermosa mexicana con el Charro Cantor, lo que fue para él un duro golpe sentimental.

El Tango “Ansiedad” fue estrenado por Hugo del Carril en aquella película. Compuesto especialmente para él por Atilio Bruni, la letra pertenece a Ernesto Cortázar, uno de los más famosos letristas mexicanos cuyas letras inundaron el cine con notas musicales de varios compositores, principalmente Manuel Esperón.

A la muerte de Carlos Gardel, muchos consideraron a Hugo del Carril como su heredero musical, aunque en aquellos años hubo otros intérpretes de tangos como Agustín Magaldi, Alberto Gómez y, posteriormente una sucesión de excelentes intérpretes femeninas, entre ellas Tita Merello.

Luego del éxito en taquillas de la película “El socio”, en la que Hugo del Carril interpreta Ansiedad de los autores Bruni y Cortázar, la pieza quedó catalogada dentro del género Tango-Canción. Téngase presente que el Tango como género puro es de naturaleza bailable; en este caso, al igual que muchas interpretaciones de Carlos Gardel, la inclusión de una letra lo convirtió en Tango-Canción.

Lo que sigue de toda esta historia es que la pieza empezó a grabarse por muchos intérpretes relevantes de aquel tiempo y posteriores, entre ellos el Trío Avileño, Genaro Salinas y la versión en Bolero de nuestro Barbarito Diez con el acompañamiento de la orquesta de Antonio María Romeu. A ella le siguió otra al estilo de Fernando Álvarez.

En 1951, retomando la esencia original de la pieza, el español Juan Legido, conocido como “El gitano señorón” la grabó con Los Churumbeles de España, agrupación musical de la que formó parte hasta separarse de ellos y hacer carrera solista, primero en Cuba y posteriormente en Argentina. Excelente intérprete, Juan Legido tuvo más éxito en Cuba que en país suramericano; incluso en su propia patria, España, apenas era recordado.

En mi opinión personal, la “Ansiedad” de Bruni y Cortázar posee una música y letra de calidad. Por ello merece tanto reconocimiento con el Pasaje de Chelique Sarabia.

Antes de concluir, sepan que existe una tercera “Ansiedad” totalmente argentina. Es un Tango de los compositores Domingo Carlos Moro y Francisco Gorrindo. Poco conocida entre nosotros, la incluyo aquí para que también la conozcan.

Fiel a su pura esencia de Tango, notarán su larga introducción instrumental para casi al final dar paso a la sección cantada. La pueden escuchar en esta versión de Alberto Echagüe y el acompañamiento de la orquesta de Juan D’Arienzo.

Con cuanto les he comentado creo haberlos dejado satisfecho; aunque a decir verdad, mencioné tres “Ansiedad” de la música latinoamericano. Por cierto, no dudo que haya otras con ese mismo título. Si encuentro alguna más,y si ustedes mismos me ayudan a hacerlo, con gusto investigaré al respecto para escribir sobre ella y compartirla con todos.

Visitas: 12