La OMC pronostica una caída de hasta 80% en el intercambio comercial entre EEUU y China.

Importaciones chinas de crudo de EEUU reducidas prácticamente a cero

El flujo de petróleo estadounidense a China, su mayor importador, se está reduciendo prácticamente a cero a medida que se intensifica la guerra comercial entre ambos países por las fuertes medidas arancelarias que anunció el presidente Donald Trump, recoge Bloomberg.

Aunque los envíos de crudo de EE.UU. no son “en absoluto” vitales para el gigante asiático, pues en los primeros meses del año llegaron a cerca del 1% de las importaciones chinas, “el desplome de las compras de petróleo es indicativo de una ruptura más amplia en las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo”.

“Con China imponiendo aranceles del 84% a los productos procedentes de EE.UU., el coste del crudo estadounidense sería de casi el doble: 51 dólares el barril más caro”, explicó para la publicación el analista Ivan Mathews, y añadió que este precio implicaría que “explotar el petróleo de EE.UU. no sea rentable para las refinerías chinas”. Si se mantienen los actuales niveles arancelarios, estas importaciones “probablemente se reduzcan a cero en los próximos meses”, advirtió.

Se prevé que EE.UU. venda parte de ese petróleo a otros países de Asia. En los últimos días, las refinerías indias han aprovechado la caída de los precios para comprar cargamentos de calidades estadounidenses. Mientras que China probablemente llene el vacío con el suministro de países de Oriente Medio, como Omán o Emiratos Árabes Unidos, aunque también podría aumentar sus compras a Irán y Rusia.

Medios tildan de “patético caos arancelario” la decisión de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo del 10% para más de 75 países que se habían dirigido a los representantes estadounidenses para abordar las tarifas y no habían tomado ninguna medida de represalia.

Tras esta noticia, varios medios de comunicación internacionales han tratado de analizar cuán forzada fue la decisión y si esta podría conducir a un cambio a largo plazo en la política comercial de Trump.

Expertos de The New York Times, con referencia a personas al tanto del asunto, indican que la principal razón por la que Trump decidió cambiar de postura fue la agitación económica, en particular, el rápido aumento de los rendimientos de los bonos del Gobierno. Además, apuntan que miembros de alto rango del equipo del presidente temían que el pánico financiero pudiera salirse del control y devastar la economía.

No obstante, después del anuncio de la pausa, los funcionarios intentaron demostrar que se trataba de una estrategia planeada previamente y abordada en un libro del propio mandatario, aunque, según The New York Times, hasta el último minuto, incluso muchos de los asesores y cargos más importantes de Trump no sabían nada de sus planes.

Analistas de The Wall Street Journal también se centraron en el estado de la economía estadounidense, los mercados, los bonos y las acciones, que en los últimos días han experimentado choques, afirmando que eso fue exactamente lo que hizo que Trump cambiara de posición.

“Las imprudentes políticas comerciales del Sr. Trump corren el riesgo de encarecer los préstamos, lo que inevitablemente genera inquietud sobre la liquidez y la posibilidad de sorpresas desagradables en los mercados de capitales por parte de empresas afectadas por fluctuaciones bruscas en las divisas o los bonos”, explican.

Por otra parte, sugieren que el presidente estadounidense busca desvincularse de China al tiempo que expandir el comercio con sus aliados.

De igual modo, Sky News resalta que solo al enfrentarse a un posible aumento de los costes de los préstamos para millones de propietarios de viviendas, consumidores y empresas estadounidenses, el inquilino de la Casa Blanca decidió frenar su política arancelaria, “y con razón”.

No obstante, subrayan, esto ha afectado a su reputación.