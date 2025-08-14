La cumbre Putin y Trump coincide con dos ejercicios militares en Alaska

Compartir en

“Dos ejercicios militares que se solapan, Northern Edge y Arctic Edge, se están realizando en la base militar Elmendorf-Richardson. Ambos involucran más tropas, equipo y aeronaves de las que normalmente se tienen disponibles”, señaló Anchorage Daily News.Las autoridades locales no publicaron detalles sobre posibles ajustes a dichos ejercicios, acceso a la base u operaciones, y remitieron las preguntas sobre la cumbre del 15 de agosto a la Casa Blanca.

El ejercicio Northern Edge 2025 comenzará el 17 de agosto, mientras que Arctic Ridge se realiza en varios sitios de Alaska del 1 al 31 de agosto.

