Sheinbaum confirma detención de extitular de Pemex en EEUU y pedirá su extradición
Tiempo de lectura aprox: 30 segundos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de quien fuera director general de la empresa petrolera estatal Pemex, Carlos Treviño Medina (2016-2017), acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y anunció que pedirá su deportación.
“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días. Tiene que llevar [adelante] su juicio en México”, compartió la jefa de Estado en conferencia de prensa.
Según las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Treviño Medina habría recibido cerca de 4 millones de pesos a cambio de autorizar un contrato para la planta Etileno XXI, vinculada a Braskem, filial de Odebrecht.
Con base en estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Visitas: 2