La contratación económica sigue dando dolores de cabeza

En el tintero de la contratación permanecen todavía varios puntos rojos, brechas que lastran el éxito en la concertación legal de los pasos necesarios para realizar esta o aquella actividad económica. Incumplimientos a lo pactado, falta de cultura jurídica entre las partes, desconocimiento de las consecuencias de transgredir un contrato. Esas y otras fallas la convierten en problema latente en nuestra economía territorial.

A propósito, Saylí Pérez Martínez, especialista de la Empresa Provincial de Consultoría Jurídica en Cienfuegos, desglosa los resultados de un estudio realizado por esa entidad acerca de este, un asunto que históricamente ha mantenido deficiencias.

“Existen varias fisuras en la contratación económica, entre ellas la falta de sistematicidad al evaluar en los comités de contratación de las entidades los dictámenes y señalamientos realizados por los jurídicos. Muchas veces ocurre la firma de un contrato obviando estas sugerencias, a lo que sobreviene una reclamación o proceso de demanda ante tribunales”, asegura la especialista.

Agrega que, en estas propias reuniones, “a veces no tienen seguimiento los contratos de ejecución de obras, de prestación de servicios, de mantenimiento, de reparación o de suministros.”

En el estudio mencionado quedaron identificadas debilidades asociadas “a la negociación, ejecución, elaboración y firma del contrato, un proceso donde debe participar el directivo de la entidad acompañado siempre del jurídico, pues el primero emite resoluciones y faculta a otras personas para la firma del documento legal”, asegura Pérez Martínez.

La ausencia del contrato y sus estragos legales y económicos

Por su parte Jael Jiménez García, también especialista de la Empresa Provincial de Consultoría Jurídica en Cienfuegos, ejemplifica las irregularidades en torno a la contratación en la rama agropecuaria, sector de la economía que siempre ha padecido el efecto de los impagos o pagos a destiempo, resultado directo de violaciones a lo establecido contrato mediante.

A raíz de los cambios en las normas jurídicas para la comercialización, vigentes para esa esfera tras la entrada en vigor de la nueva política de comercialización, “los productores tienen la posibilidad de gestionar el contrato de sus producciones de manera directa con las empresas o entidades que ellos estimen. Hemos tratado casos de algunos que realizan la venta de alguna cosecha sin contrato previo, luego se acercan a la Consultoría Provincial ante el incumplimiento de la otra parte y, al no establecerse términos de pago y otras pautas legales necesarias, ya el problema está creado y resulta difícil de resolver”, acota la experta.

“El campesino entrega la producción, no fija el término de pago, pasa el tiempo, y es entonces cuando busca vías para reclamar su retribución monetaria, pero en términos legales para nosotros resulta engorroso porque no medió contrato”, dice Jael Jiménez García.

El sector empresarial tampoco queda exento de estos dolores de cabeza, igualmente enraizados en esa rama. “Las empresas incumplen no solamente con los pagos, también con los términos de prestación de servicios, de entrega de mercancías (en caso de contrato de compra venta); de garantías, de calidad de los productos y del servicio a prestar, de formas de retribución, etc. Todo ello resulta de una deficiente cultura jurídica, pues no pocas veces los directivos subvaloran la presencia del asesor jurídico”, refiere la profesional del derecho.

El control interno prende las alarmas

En el diálogo con ambas especialistas, un punto común reside en que en buena parte de las auditorías aparece como resultado la ausencia de seguimiento a los dictámenes realizados por el asesor jurídico a los diferentes contratos. “No podemos generalizar, sí existen directivos que escuchan las recomendaciones legales emitidas por nuestros profesionales, y firman el contrato tras subsanar todas las deficiencias detectadas por el asesor jurídico, pero otras veces no pasa así”, comenta Jiménez García.

Saylí Pérez Martínez por su parte, concede importancia a la solución a estos problemas mediante la capacitación sobre normativas vigentes para la contratación económica, la necesidad e importancia del proceso, tanto para evitar posibles reclamaciones o demandas como en materia de control interno, prevención de delitos a partir, por ejemplo, de la ocurrencia de un pago indebido, pues honrar una factura sin respaldo contractual lo es.

La capacitación en torno al tema constituye igualmente una línea de trabajo de la Asociación de Economistas y Contadores (ANEC) en Cienfuegos, afirma a Cinco de Septiembre Alexander Brito Brito, presidente la ANEC en la provincia. La organización también posee un diagnóstico de las principales dificultades en materia de contratación, y en base a ellas diseña iniciativas de superación con el apoyo de expertos de la Consultoría CANEC y de la Contraloría Provincial, en un necesario esfuerzo por revertir los efectos erosivos de las malas prácticas al dotar de cuerpo legal las más elementales rutinas económico-financieras.