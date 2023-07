El presidente Andrés Manuel López Obrador burló hoy limitaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para acallarlo, al inaugurar una nueva sección de su comparecencia diaria titulada “No soy yo quien lo digo”.

El recurso que usó en esta primera sección fue introducir de forma elíptica el tema escogido, esta vez el desconocimiento, mentiras y la mala intención de políticos de la oposición.

En especial, la defensa de estos de la empresaria millonaria Xótchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio dirigido por empresarios que consideran subalternos a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución Democrática.

Comenzó con la proyección de una reflexión de Bertolt Brecht sobre personajes de esa naturaleza, en las que el dramaturgo alemán los retrata:

“El peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe del costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los remedios, depende de las decisiones políticas”.

Después de comentar la reflexión del escritor con referencias indirectas a la actualidad política nacional, remató con la proyección de una entrevista reciente del expresidente Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional.

Exgerente de la Coca Cola, este es reconocido en México por su baja cultura y sometimiento a empresarios nacionales y estadounidenses.

En la entrevista admite que «en el país ya no caben los robones, y que hay que trabajar», lo contrario a lo que sucedió en su Gobierno.

Inmediatamente López Obrador inició la lectura de las mentiras de la semana a cargo de la periodista Elizabeth García Vilchis, con una falsa encuesta difundida por el comentarista de Imagen Televisión Ciro Gómez Leyva.

En ella alteran las cifras y ponen al frente de las preferencias presidenciales a la candidata del Frente Xóchitl, y la desmiente con otras de diferentes empresas encuestadoras.

Con esa sección, el mandatario busca decir las mismas cosas que el INE le prohíbe para acallarlo y que él denunció como una violación de su derecho de libre expresión y de réplica, aunque se comprometió a respetar.

El título de la sección, “No lo digo yo”, es ya una defensa adelantada a cualquier intento de acusarlo de violación de lo notificado por el INE para mantenerlo callado.

Al concluir las proyecciones de declaraciones de otros, López Obrador concluyó con un comentario parabólico.

Hoy dijo que su Gobierno no es igual a otros, que hay dos corrientes de pensamiento contrapuestas, dos proyectos de nación diferentes, y que ese es el fondo del problema actual en el país.

Por lo tanto, son necesarias las definiciones en esta etapa para que no haya discriminación y se revelen las corrientes de cada parte, agregó.