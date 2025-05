La comunicación: eje central de las relaciones humanas

Compartir en

La sociedad ha evolucionado, y con ella, las formas en que las personas se relacionan. La comunicación ha alcanzado niveles de desarrollo jamás imaginados. Su evolución fue basada en el desarrollo de un proceso rústico, que limitaba la interacción participativa y la rápida transmisión de información con el acceso a medios como cartas, telegramas y otros, hasta llegar muchos años después a traspasar fronteras como resultado del avance tecnológico.

Hoy, las redes sociales han revolucionado a las personas, puesto que influyen no solo en la manera de construir relaciones sociales con individuos de diversas nacionalidades, sino también en cómo se accede al conocimiento a través de documentos y plataformas que han sido destinadas a ofrecer clases y herramientas que satisfacen las necesidades de información que pueden surgir.

No quiere decir esto que la digitalización ha acaparado todas las formas de comunicación que existen. ¿Han escuchado ese viejo refrán que dice: una mirada vale más que mil palabras? Pues en este está inmersa la comunicación no verbal. Quizás muchos no lo comprendan, pero es fundamental tener en cuenta que cualquier gesto, expresión facial, postura y muchos otros son signos que implícitamente transmiten mensajes; o sea, son elementos de ese tipo específico de comunicación que pueden expresar emociones, intenciones y actitudes sin necesidad de palabras.

Por otra parte, actualmente Cuba es uno de los países que más aboga por mejorar en sus empresas los procesos comunicativos que desempeña. Muchas de ellas han quedado rezagadas en el tiempo porque aún no entienden la importancia que supone llevar a cabo una comunicación estratégica adecuada. Para esto se deben realizar diagnósticos de comunicación que detecten las barreras existentes, dificultades en los canales de comunicación, la forma de transmitir los mensajes, su proyección hacia la sociedad y la imagen que tienen ante ella, para después trazar las estrategias necesarias con actividades programadas y planificadas a partir de los intereses de la entidad y las necesidades detectadas en ella.

Entender siempre que, comunicación no es el acto donde solo participa una de las partes involucradas en el proceso, no es hablar por hablar y creer que la otra persona entendió o adivinó de alguna manera lo que se quiso decir, escuchar todo el tiempo sin tener voz ni voto en el proceso. Al contrario, es saber interactuar con naturalidad, participar, ofrecer todos los puntos de vista posibles y llegar a un consenso entre todas las opiniones ofrecidas durante el proceso. También comportarse, prestar atención en todo momento sin hacer ningún tipo de gesto que pueda ser entendido como desinterés. Se trata de compartir ideas, intercambiar perspectivas y asegurarse de que el mensaje realmente llegue y se comprenda. Es escuchar con intención, hablar con claridad y contribuir al diálogo con respeto y apertura.

