Karateca Diego Armando: “Fui por un buen resultado a la Copa Pioneril y lo logré”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

El kárate resultó una de las 17 disciplinas que concursaron en la Copa Pioneril 2025. Los cienfuegueros estuvieron representados por cinco atletas en ambos sexos y aunque el lugar final fue el 11, el deportista Diego Armando González García logró un hecho histórico en la modalidad de kata individual para la categoría, llegar a una final donde obtuvo medalla de plata.

Al encuentro con el joven atleta de apenas 11 años nos dirigimos, para dialogar sobre su bisoña carrera deportiva.

¿Por qué decides practicar kárate?

“Estando en segundo grado, yo era un niño introvertido e indisciplinado y a mi papá le daban muchas quejas. Entonces, él me apuntó en el kárate. Empecé con el profesor Julio, ahí estuve practicando como dos semanas y llegó la pandemia, y mi papá buscó un profesor que se llamaba Alexei que me entrenó en su casa. Luego paso a las manos de Rolando Escudero, fue el quien me disciplinó. Tras su salida del país comienzo a entrenar con Alain, en el gimnasio de kárate, y es quien me prepara para mi primera competencia, la municipal, allí obtuve el primer lugar”.

“Ya con ese resultado me captó el comisionado provincial Bernardo Pérez para entrenarme y llega el torneo provincial, allí alcancé el primer puesto. Esto fue en la categoría pioneril en 2024 y en septiembre de ese año comienzo en la Eide Jorge Agostini en sexto grado.

Una vez en el centro de alto rendimiento sureño, Diego Armando se propuso nuevas metas.

“La principal meta que me propuse fue llegar a ser reconocido en el país entero, ser famoso, y ya con mi resultado en la Copa Pioneril comencé a labrar ese camino.

¿Cómo resultó esa experiencia de los juegos?

“La competencia nacional fue en Mayabeque, allí habían muy buenos atletas sobre todo en mi división de los 50 kilogramos. El primer día realizamos las pruebas técnicas y salimos bien, después iniciaron las competencias. En cuartos de final realicé la cata Jion, para pasar a semifinal hice la cata Empi y para el pase a la final, trabajé con la cata Gochi Jopho. Ya en la discusión de medalla de oro, retomé la cata Empi. El primer lugar lo alcanzó un atleta de La Habana y el tercero era de Matanzas.

Siendo esta la primera competencia nacional de Diego Armando a decir del propio atleta, nunca se mostró inseguro. “No me sentí nervioso, me familiaricé con varios atletas e hice bastantes amistades. Además, había que estar concentrado, de lo contrario una mala acción podía costarte un mejor puesto o una medalla.

El futuro de esta promesa del kárate en el centro sur de Cuba, parece luminoso.

“Ya culminé los pioneriles, a partir de septiembre paso a la categoría escolar, y a pesar de que seré de primer año no voy a bajar la guardia para alcanzar un buen resultado en la edición de 2026, es por ello que ya inicié los entrenamientos y cuento con el apoyo de mis profesores y en especial de mi familia a la cual le agradezco todo el esfuerzo que realizan para que las cosas me salgan bien”.

Visitas: 0