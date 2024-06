Julian Assange libre (+Video)

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

Julián Assange está libre, ya la noticia recorre hoy el mundo y hay alegría infinita entre tantos que lucharon por el fundador de WikiLeaks.

Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí mil 901 días, dijo el texto difundido la noche de este lunes en el sitio antisecretos fundado por Assange que hizo en 2010-2011 la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de Estados Unidos.

Este es el resultado de una campaña global que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas, añadió.

“Esto creó el espacio para un largo período de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condujo a un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente. Proporcionaremos más información lo antes posible”, explicó WikiLeaks.

Después de más de cinco años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día -agregó-, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejas.

“WikiLeaks publicó historias innovadoras sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, responsabilizando a los poderosos por sus acciones. Como editor en jefe, Julian pagó severamente por estos principios y por el derecho del pueblo a saber”, enfatizó el comunicado.

Al regresar a Australia, agradecemos a todos los que nos apoyaron, lucharon por nosotros y permanecieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad. La libertad de Julian es nuestra libertad, concluyó.

“Julián está libre!!!! Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia USTED, sí, USTED, que se ha movilizado durante años y años para que esto se haga realidad. GRACIAS. gracias. GRACIAS”, expresó su esposa Stella Assange en un emotivo mensaje acompañado por un video del momento en que el periodista sube a un avión.

Julian is free!!!!

Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.

