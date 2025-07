Jueza ordena a Gobierno de Trump detener redadas migratorias indiscriminadas en California

Compartir en

La magistrada Maame Frimpong emitió la orden para detener los arrestos discriminatorios y sin causa probable

Una jueza ordenó este viernes a la Administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, detener las redadas migratorias indiscriminadas en el sur del estado de California, al basarse en el color de piel, idioma o profesión de las personas.

La magistrada Maame Frimpong emitió este viernes la orden para detener los arrestos discriminatorios y sin causa probable.

Asimismo, la jueza ordenó al Gobierno de Trump no restringir el acceso de los abogados a un centro de detención de migrantes en Los Ángeles, California.

La medida llega en respuesta a la demanda presentada en el tribunal del distrito de California por individuos afectados y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La misma se motivó por el asalto violento a trabajadores realizado el pasado 22 de junio por personas enmascaradas que únicamente llevaban un chaleco de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Familiares de los detenidos han coincidido en que ellos se encuentran incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.

Los grupos de defensa de los migrantes han denunciado que el Gobierno de Trump ataca sistemáticamente a las personas de piel morena en el sur de California durante su actual ofensiva migratoria.

Las entidades que presentaron la demanda ante la jueza incluyeron como evidencia a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes.

Los defensores de los migrantes acusan a los funcionarios de inmigración de arrestar a personas por su etnia, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.

