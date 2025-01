José Alain García Mondeja: vivir la electricidad desde los números

Compartir en

El nombre de José Alain García Mondeja figura entre los que sobresalen por su gestión dentro de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos. A este sector arribó en noviembre de 2002, cuando egresó de la Universidad de Cienfuegos con el título de Licenciado en Economía y la Empresa Eléctrica Municipal de Cruces le abrió las puertas al universo laboral. Allí permaneció por tres años, hasta llegar al centro donde se desempeña en la actualidad y donde funge como jefe del Grupo de Contabilidad.

“La actividad económica está en todas partes, en todo organismo o entidad. Ser parte de este colectivo me hace sentir como un eléctrico más”, comenta José Alain, a quien a lo largo de 22 años le ha tocado vivir la electricidad desde los procesos contables, bastantes complejos, según afirma, por las características de esta organización, que tiene la contabilidad centralizada.

“La parte de electricidad es la más complicada, pues maneja la mayor cantidad de operaciones. Es decir, los ingresos por este concepto en cada uno de los municipios y de las sucursales bancarias de donde los recibimos ahora gracias a la bancarización. Ello ha agudizado un poco el proceso a la hora de la revisión y contabilización de esos documentos”, refiere José Alain.

¿Qué han significado para usted más de dos décadas de labor en la misma rama? ¿Qué se lleva de esa experiencia?

“Sí, 22 años se dice fácil, pero no es fácil permanecer tanto tiempo, aunque no en la misma ocupación. He transitado por gran parte de los puestos del departamento: costo de inversión, nómina, electricidad. En todos ellos he adquirido conocimientos. Al final, me llevo muchos años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de recibir innumerables auditorías y haber salido bastante bien”.

Una de las mayores satisfacciones que le ha dado su trabajo, destaca José Alain, es el haber podido viajar a Venezuela, donde colaboró por espacio de dos años y tuvo la oportunidad de intercambiar criterios y enriquecer conocimientos con otros compañeros.

Como muchos de los que ya acumulan numerosas vivencias tiene José Alain un mensaje para los jóvenes, sobre todo para aquellos que decidan incursionar en la Economía y se enfrenten en algún momento en una empresa tan grande y compleja como la suya:

“Que no pueden tener miedo, que cuando vienes de la Universidad las materias que recibiste son como una teoría, pero en la práctica es distinto todo. Que lean y durante el adiestramiento traten de hallar su afinidad con los diferentes temas económicos y se perfilen por ahí”.

Al sector al que pertenece le ha entregado este cienfueguero, desde los números, saber, desvelo y pasión. Ello se traduce en resultados favorables y lo hace merecedor del agasajo que recibe junto al resto de la gran familia de trabajadores eléctricos.

