Japón veta un reactor nuclear por primera vez desde el desastre de Fukushima

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dictaminó que el reactor es “inadecuado” ya que su operador no trabajó sobre los riesgos que podría generar una falla próxima a la instalación

La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA por su sigla en inglés) de Japón anunció este miércoles que el reactor Tsuruga 2, ubicado en la isla occidental japonesa de Honshu, no podrá ser reactivado por no respetar los estándares de seguridad que empezaron a regir tras el accidente de la central nuclear de Fukushima en 2011.

Según dictaminó de manera oficial el organismo, el reactor es “inadecuado” ya que su operador, Japan Atomic Power, no trabajó sobre los riesgos que podría generar una falla próxima a la instalación.

El punto central del examen del Tsuruga 2, realizado por la NRA, fue una falla sísmica ubicada unos 300 metros al norte, denominada K, que podría desplazarse en el futuro si está conectada a otra falla debajo del edificio. El organismo evaluó que no podía descartar estas posibilidades, por lo que concluyó que el reactor no cumplía con las normas de seguridad adoptadas en 2013.

Desde su creación en 2012, este fue el primer rechazo decidido por la NRA en su evaluación de un reactor. “Llegamos a nuestra conclusión en base con un examen muy estricto”, expresó el presidente del organismo, Shinsuke Yamanaka.

Además, detalló que las revisiones de seguridad comenzaron en 2015 y tuvieron que enfrentar repetidas interrupciones por el encubrimiento de datos y errores cometidos por el operador, por lo que calificó al caso como “anómalo” y reclamó que la empresa se tome el resultado con seriedad.

Yamanaka también explicó que la NRA no ordenó el desmantelamiento inmediato del reactor debido a que no está en funcionamiento y porque su combustible está enfriado de manera segura, por lo que no representa un peligro en caso de sufrir daños por el movimiento de las fallas.

Por último, aclaró que, si la empresa decide volver a solicitar el reinicio del reactor, el cual comenzó su actividad en 1987 y permanece desconectado desde 2011, deberá abordar el tema de las fallas, proporcionando pruebas científicas sobre su estado, así como tomar medidas de seguridad que sean adecuadas para toda la planta.

