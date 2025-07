Israel asesina a 63 palestinos, pese a su anuncio de pausa humanitaria

Compartir en

Gaza. A pesar de que Israel aseguró que detendría las operaciones militares durante 10 horas al día en partes de Gaza y permitiría nuevos corredores de ayuda humanitaria partir de ayer, al menos 63 palestinos fueron abatidos por fuego israelí en las pasadas 24 horas mientras buscaban ayuda.

La actividad militar se detuvo de las 10 a las 20 horas locales, y hasta nuevo aviso en Al Mawasi, una zona humanitaria en la costa, en el centro de Deir al Balah y en la ciudad de Gaza. Tel Aviv indicó que habrá rutas establecidas para los convoyes que entregan alimentos y medicinas entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

Los primeros camiones con suministros entraron en el enclave para repartir insumos en momentos en que aviones C-130 de las fuerzas aéreas de Jordania y Emiratos Árabes Unidos lanzaron 25 toneladas de ayuda. Palestinos expresaron que conseguir un trozo de pan para alimentar a sus hijos se convirtió en el sueño de sus vidas.

Imágenes de la agencia Afp mostraron una fila de camiones cargados con sacos blancos que desde territorio egipcio cruzaron por la terminal de Rafah, que conduce al sur del enclave; sin embargo, las unidades no entraron directamente en Gaza, donde el puesto fronterizo lleva más de un año cerrado, sino que deben recorrer unos kilómetros hasta el paso fronterizo israelí de Kerem Shalom para ser inspeccionados.

Esperanza sobre la espalda

En Beit Lahia, en el norte, imágenes de la agencia francesa mostraron a multitudes que caminaban entre las ruinas con costales en las espaldas que acababan de recoger en el puesto fronterizo de Zikim, donde Jordania anunció el envío de un convoy de 60 camiones con 962 toneladas de alimentos.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron desde el aire siete tarimas de alimentos en el norte de Gaza durante la noche de antier, una cantidad equivalente a la de un camión de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés).

Desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 59 mil 821 personas han sido asesinadas, en su mayoría mujeres y niños, y han resultado heridos 144 mil 477, según cifras del ministerio de Salud palestino, respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sospechas de Hamas

Mahmoud Merdawi, un alto funcionario de Hamas, sostuvo que el hecho de que Tel Aviv haya cambiado de táctica y permita la entrada de alimentos equivalía a un reconocimiento de que había gazatíes hambrientos; asimismo, enfatizó que dicha medida sólo pretendía mejorar su posición internacional y no salvar vidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que el sistema sanitario se encuentra en condiciones catastróficas; a su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las madres sufren desnutrición severa.

Antes pesaba 57 kilos, ahora 42, tanto a mi hijo como a mí nos han diagnosticado malnutrición, expuso Falestine Ahmed, una madre del enclave palestino, a Al Jazeera durante su visita al hospital Al Awda debido su baja talla.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que un tercio de la población del enclave no ha comido durante días; de igual manera, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que los gobiernos que no utilicen su influencia para presionar a Tel Aviv a que cese su ofensiva pueden ser cómplices de crímenes internacionales, informó The Guardian.

Insisten en la expulsión

A su vez, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está moralmente en bancarrota por permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y aseveró que el gobierno de Tel Aviv lo que tiene que hacer es seguir enviando bombas y forzar el desplazamiento de los palestinos.

