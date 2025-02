Irán denuncia hipocresía de EEUU y explica por qué no confía en Trump

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 7 segundos

Irán enlista las acciones hostiles que evidencian la hipocresía de Estados Unidos hacia Irán y reitera que “nunca aceptará negociaciones bajo presión”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, al publicar este miércoles una larga lista de acciones hostiles históricas de EE.UU. contra la República Islámica, afirmó el enfoque hipócrita de Washington hacia el país persa.

El documento incluye numerosas violaciones por parte de EE.UU. contra Irán, entre ellas la reactivación de su llamada política de “máxima presión” contra la República Islámica.

Estados Unidos inició esta política durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) y la ha relanzado bajo su actual Administración, con el presidente estadounidense firmando un nuevo ‘Memorando Presidencial de Seguridad Nacional’ el 4 de febrero, mediante el cual ordenó la intensificación de la presión económica y política contra Irán.

“La República Islámica de Irán ha demostrado que responde a la presión máxima con resistencia máxima y firmemente cree que ninguna nación debe ser sometida a presiones injustas ni sanciones ilegales”, precisa la nota de la Cancillería iraní.

De acuerdo con el texto, la historia demuestra que “el pueblo iraní nunca aceptará negociaciones bajo presión, y las demandas unilaterales basadas en intimidación y amenazas hacia la República Islámica no han surtido ni surtirán efecto”.

Hipocresía de EEUU aumenta desconfianza en sus políticas

En este sentido, la Cartera iraní ha señalado que la simultaneidad de la emisión de órdenes para intensificar la presión contra el pueblo iraní y la expresión de deseo de diálogo y acuerdo, como ha hecho Trump, “solo refleja la continuación de la actitud hipócrita que ha sido parte de la agenda de los gobiernos de Estados Unidos hacia Irán durante mucho tiempo”.

“La insistencia de Washington en este enfoque dual no solo no ayuda a resolver los problemas, sino que aumenta la desconfianza en las intenciones y políticas de Estados Unidos”, ha avisado.

La nota recuerda la salida unilateral de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), después de la cual, “Irán, en el marco de su compromiso histórico con la diplomacia, continuó cumpliendo plenamente con sus obligaciones hasta un año”.

No obstante, agrega, dentro de los derechos establecidos en el acuerdo nuclear, e “intentando restaurar la diplomacia, Irán dio una serie de pasos compensatorios en el ámbito nuclear y detuvo la implementación de las acciones previstas en el JCPOA”.

Acuerdo nuclear demostró comportamiento dual de EEUU hacia Irán

Al referirse a la negativa posterior de Washington a volver al pacto, el texto alerta que “la experiencia del acuerdo nuclear JCPOA puede describirse como un reflejo claro del comportamiento dual de Estados Unidos hacia Irán”.

Entre las políticas hostiles de EE.UU., el Ministerio de Exteriores de Irán mencionó “el enfoque imperialista de amenazas e intimidación, las intervenciones recurrentes en los asuntos internos (del país persa), la usurpación de recursos y riquezas nacionales bajo diversos pretextos, la privación del pueblo iraní de oportunidades comerciales legítimas a través de sanciones, la imposición de guerra, el uso de todo tipo de terrorismo, especialmente el terrorismo económico, las acciones aventureras y muchos otros actos inhumanos e injustos”.

El texto, de igual modo, denuncia el asesinato del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos, así como la complicidad de este país en el asesinato de los científicos nucleares de Irán a manos del régimen sionista.

“Como lo demuestra la historia, la situación actual en las relaciones entre Estados Unidos e Irán es el resultado de una serie de acciones hostiles que Washington ha llevado a cabo contra el pueblo iraní durante casi un siglo. Washington, al acusar a Irán, no puede cambiar los hechos históricos ni presentar a Irán como el responsable”, se lee en la nota.

EEUU crea, patrocina y expande el terrorismo

Por otro lado, recalca que, a pesar de sus declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos ha sido, en la práctica, “el principal creador, patrocinador y responsable de la expansión del terrorismo y la inestabilidad en la región de Asia Occidental”.

Tal y como ha reconocido en varias ocasiones el actual presidente de Estados Unidos, recuerda el texto, “las intervenciones militares estadounidenses en la región, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, tanto en Irak como en Afganistán, no han tenido otro resultado que la inestabilidad y el crecimiento de grupos terroristas”.

La Cancillería iraní resaltó que, la realidad del respaldo estadounidense al terrorismo, no puede cambiar con las acusaciones contra Irán el apoyo de este a los grupos de Resistencia y a las naciones musulmanas de la región, “que luchan por la libertad de sus tierras y la dignidad humana contra un régimen ocupante y usurpador (Israel)”.

EEUU cerró ojos ante genocidio en Gaza

En este sentido, aludió al doble estándar de Washington a la hora de acusar a la República Islámica de violar los derechos humanos, y, al mismo tiempo, cerra ojos ante el genocidio y los crímenes de guerra del régimen israelí en la Franja de Gaza.

En línea con esta misma complicidad, indica el texto, EE.UU. “utiliza la devastación resultante de los ataques criminales del régimen sionista como pretexto para el desplazamiento forzoso de los palestinos de esta Franja (de Gaza) y la usurpación de sus tierras”.

Por todo esto, además de las sanciones crueles de EE.UU. contra el pueblo iraní, el texto asegura que “Estados Unidos no puede colocarse en una posición de acusador y crítico en cuestiones de derechos humanos, pues no es ningún secreto que Washington, al presentar reclamaciones sobre derechos humanos, no tiene otra intención que intensificar la presión sobre el mismo pueblo sobre el cual expresa su preocupación, y esto es otra prueba del enfoque hipócrita de Estados Unidos hacia Irán”.

EEUU promueve la inestabilidad a nivel mundial

La Cartera iraní, de igual modo, denunció que Washington, en diferentes momentos, “ha actuado en contra de las normas internacionales y en dirección a promover la inestabilidad a nivel mundial”.

“Hoy en día, Estados Unidos se ha convertido, más que nunca, en el mayor factor de la violación de las leyes y el rechazo de los principios y normas internacionales reconocidas, como el respeto a la integridad territorial y la soberanía nacional. La postura de Estados Unidos hacia la República Islámica de Irán tampoco puede separarse de esta mentalidad y política colonial”, concluye el texto.

El viernes, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, manifestó la posición de Irán sobre la negociación, cuando dijo que el diálogo con Washington no es “ni inteligente, ni sabio, ni honorable”. “La misma persona que está en el cargo hoy rompió el acuerdo. Esta es una experiencia de la que debemos aprender”, sumó el Líder persa, haciendo referencia a Trump que se retiró unilateralmente en 2018 del acuerdo nuclear iraní, suscrito en 2015.

El martes, la República Islámica Irán denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) la amenaza de Trump de realizar ataques militares a su contra. Irán denunció que las declaraciones “imprudentes e incendiarias [del magnate republicano] violan flagrantemente el derecho internacional y la Carta de la ONU” y evocó su derecho a defenderse.

Visitas: 2