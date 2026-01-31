Irán, China y Rusia realizarán ejercicio naval conjunto en el Océano Índico

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

Irán, China y Rusia llevarán a cabo un ejercicio naval conjunto a finales de febrero en el norte del Océano Índico, en medio de tensiones con Estados Unidos.

Irán, China y Rusia anunciaron que participarán en un ejercicio naval conjunto denominado “Cinturón de Seguridad Marítima” a finales de febrero en el norte del océano Índico, en medio de crecientes tensiones con Washington.

El simulacro involucrará unidades de la Armada iraní, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán y fuerzas navales de China y Rusia. Según funcionarios, el objetivo es fortalecer la seguridad marítima y la cooperación entre los países participantes.

El ejercicio, iniciado por Irán en 2019, se ha realizado siete veces hasta la fecha, reflejando la coordinación militar continua entre Teherán, Pekín y Moscú en aguas regionales e internacionales. Las ediciones anteriores incluyeron operaciones de búsqueda y rescate, maniobras de seguridad marítima y ejercicios de coordinación conjunta.

La Armada iraní realiza con frecuencia ejercicios militares a gran escala, demostrando sus capacidades y mostrando disuasión frente a potencias extranjeras.

El anuncio llega en medio de un incremento significativo de la retórica amenazante desde Washington y un despliegue militar masivo de Estados Unidos cerca de la costa iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que la presencia de sus fuerzas busca presionar a Teherán para negociaciones, advirtiendo que un fracaso podría desencadenar un ataque militar “mucho peor” que el ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025.

Irán ha rechazado repetidamente las amenazas, asegurando que la diplomacia no puede funcionar bajo presión o intimidación. El país ha reiterado que está dispuesto a dialogar si las conversaciones son justas y basadas en el respeto mutuo, al tiempo que advirtió que cualquier ataque militar de Estados Unidos o sus aliados sería respondido de manera rápida y decisiva.