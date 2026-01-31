Manifestaciones multitudinarias de brasileños en apoyo a Irán

Tiempo de lectura aprox: 25 segundos

Brasileños se reunieron en la plaza central de São Paulo para expresar su apoyo a Irán, Venezuela y Cuba y rechazar las políticas hostiles de Estados Unidos.

Los ciudadanos brasileños se reunieron en un acto simbólico y vibrante en la plaza central de la ciudad de São Paulo, donde expresaron ante las amenazas estadounidenses su apoyo a países como Irán, Venezuela y Cuba y su rechazo a la política hostil del gobierno de Estados Unidos.

La movilización fue, además, el rechazo por parte de sectores sociales brasileños a las políticas exteriores de Estados Unidos en América Latina y Asia Occidental.

Fuente: Mashregh News

Fuente: Mashregh News

Fuente: Mashregh News

Fuente: Mashregh News