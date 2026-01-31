Türkiye se opone a cualquier intervención militar contra Irán

Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada en Estambul con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, el jefe de la diplomacia turca expresó su esperanza de que los asuntos internos de Irán se resuelvan de manera pacífica por los propios iraníes, sin intervención extranjera.

Hemos transmitido a nuestros interlocutores en cada oportunidad la oposición de Türkiye a cualquier intervención militar contra Irán, subrayó Fidan, al señalar que la seguridad y el bienestar del país persa son de gran importancia para Ankara y para toda la región.

El canciller turco indicó que en la reunión abordó con Araqchi diversos temas bilaterales y regionales, y recalcó que la estabilidad y la seguridad constituyen una de las principales prioridades de la política exterior de Türkiye.

En ese sentido, explicó que este enfoque es el que Ankara mantiene respecto a conflictos como los de Gaza, Siria, Ucrania y el Cáucaso Sur, así como en otros focos de tensión regional.

Fidan lamentó además las víctimas registradas durante recientes protestas en Irán y expresó condolencias al pueblo iraní, al tiempo que consideró positiva la disminución de la intensidad de los acontecimientos.

Esperamos que esta calma se mantenga y que el pueblo iraní resuelva sus problemas internos de forma pacífica, sin ninguna interferencia externa, añadió.

El ministro turco destacó igualmente la importancia de reanudar las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos de manera constructiva, al estimar que ello contribuiría a reducir tensiones en la región.

Según dijo, un avance en ese proceso podría abrir el camino para el levantamiento de sanciones impuestas a Teherán y facilitar su integración en el sistema económico internacional, con beneficios para todas las partes.

Fidan afirmó que conversó con su homólogo iraní sobre la disposición de Türkiye a brindar apoyo para la resolución pacífica de los problemas, y advirtió que Israel intenta impulsar a Estados Unidos hacia una acción militar contra Irán.

Vemos que Israel está intentando persuadir a Estados Unidos para que lance un ataque militar contra Irán. Estos esfuerzos israelíes podrían dañar gravemente la frágil estabilidad de nuestra región, alertó.

Finalmente, llamó a la administración estadounidense a actuar con prudencia y exigió a Israel poner fin a sus políticas encaminadas a desestabilizar el Medio Oriente.

mem/fm