China impulsa la cooperación espacial con Argelia mediante el lanzamiento de un nuevo satélite

Tiempo de lectura aprox: 16 segundos

El país asiático lanzó con éxito un satélite de teledetección para Argelia a bordo del cohete Larga Marcha 2C, colocándolo en órbita y reforzando la colaboración espacial entre ambos Estados.

El satélite permitirá a Argelia mejorar la planificación del uso del suelo y la prevención de desastres naturales.