China impulsa la cooperación espacial con Argelia mediante el lanzamiento de un nuevo satélite
El país asiático lanzó con éxito un satélite de teledetección para Argelia a bordo del cohete Larga Marcha 2C, colocándolo en órbita y reforzando la colaboración espacial entre ambos Estados.
El satélite permitirá a Argelia mejorar la planificación del uso del suelo y la prevención de desastres naturales.
Con motivo del lanzamiento, los presidentes Xi Jinping y Abdelmadjid Tebboune intercambiaron mensajes de felicitación, destacando la importancia de este proyecto conjunto para fortalecer los lazos bilaterales.
