Visita de Starmer deja una relación China-Reino Unido más pragmática

El primer ministro Li Qiang y Starmer presenciaron la firma de 12 documentos de cooperación intergubernamental en comercio e intercambio económico, agricultura y alimentación, cultura y regulación de mercados, entre otros ámbitos, y asistieron a la reunión del Consejo Empresarial Reino Unido-China.

El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, y el secretario británico de Comercio y Negocios, Jonathan Reynolds, rubricaron cuatro acuerdos que abarcan comercio de bienes, servicios y mecanismos de coordinación bilateral.

Las partes firmaron un memorando para desarrollar la iniciativa “Exportar a China”, mediante el cual Reino Unido se convirtió en el primer país en suscribir este tipo de cooperación desde el lanzamiento del programa.

Ambos países establecerán un mecanismo específico para identificar productos y servicios británicos con potencial en el mercado chino y fortalecerán el intercambio de información y la facilitación del comercio.

China y Reino Unido también suscribieron dos memorandos para iniciar un estudio conjunto de viabilidad sobre un acuerdo en comercio de servicios y para crear una asociación bilateral en ese sector.

El Ministerio de Comercio señaló que estas acciones permitirán aprovechar la complementariedad en áreas como industrias creativas, servicios profesionales, finanzas y salud.

Las dos naciones acordaron además un memorando para reforzar el trabajo de la Comisión Conjunta Económica y Comercial, mecanismo clave de diálogo sobre políticas, comercio e inversiones.

La parte asiática subrayó que la medida busca fortalecer la coordinación entre gobiernos y empresas y contribuir a la solución de inquietudes del sector empresarial.

China se comprometió a reducir los aranceles al whisky británico del 10 al cinco por ciento, y agregó que «considerará positivamente el acceso sin visado para los viajeros británicos».

Según Beijing, estos resultados forman parte de una serie de consensos alcanzados durante la visita de Starmer, que incluyó encuentros con el presidente Xi Jinping y otras autoridades.

De acuerdo con el portavoz de la Cancillería Guo Jiakun, China está dispuesta a trabajar con el Reino Unido para «ver la historia desde una perspectiva más amplia, superar las diferencias, respetarse mutuamente y desarrollar conjuntamente una asociación estratégica integral y a largo plazo y coherente entre China y el Reino Unido para el bien de ambos pueblos y del mundo entero».