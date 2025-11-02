Irán asegura que reconstruirá sus plantas nucleares con mayor capacidad

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 12 segundos

Irán afirmó este domingo que reconstruirá con mayor capacidad sus instalaciones nucleares destruidas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en junio, pero aseguró una vez más que no busca obtener armas atómicas.

“La ciencia reside en la mente de nuestros científicos y no habrá ningún problema con la destrucción de edificios y fábricas. Reconstruiremos con mayor capacidad”, aseveró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una reunión con altos directivos de la industria nuclear del país, según informó la agencia IRNA.

LEA TAMBIÉN:

Irán afirma que su «bomba nuclear» es la resistencia del pueblo

Pezeshkian reiteró que Teherán no busca fabricar bombas atómicas, basándose en la fatua (decreto religioso) del líder supremo del país, Ali Jameneí, que en 2003 declaró “haram” (prohibido) las armas nucleares. Desde entonces, Irán ha asegurado que su programa nuclear tiene un fin exclusivamente civil.

“Nuestras actividades nucleares están orientadas a resolver los problemas de la población y los asuntos civiles”, subrayó el presidente iraní, al rechazar las denuncias de los países occidentales y de Israel de que Irán busca obtener bomba atómica.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ya había afirmado el pasado 25 de octubre que “La verdadera bomba nuclear de Irán es su capacidad de resistencia y su negativa a doblegarse ante las potencias mundiales”. El canciller iraní explicó que el problema de Estados Unidos es su «naturaleza hegemónica», señalando que no hay bases para confiar en Washington.

Araghchi subrayó que Irán puede gestionar sus propios asuntos y no renunciará a los derechos de su pueblo, aunque está preparado para cualquier «solución lógica y justa». Las declaraciones de Araghchi se producen días después de que el líder supremo de Irán, Sayyed Ali Khamenei, respondiera a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró haber destruido la industria nuclear iraní.

Sayyed Khamenei calificó esas declaraciones como “meras ilusiones” y replicó: “Bien, vive en ese engaño”, describiendo a Estados Unidos como “la encarnación real del terrorismo”. Días anteriores, el gobierno de Irán anunció oficialmente el sábado 18 de octubre la expiración de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que marca el fin de todas las restricciones vinculantes sobre su programa nuclear.

En la resolución 2231 (2015) se estipula la terminación de las disposiciones de las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad relativas a la cuestión nuclear iraní y se establecen restricciones específicas que se aplican a todos los Estados sin excepción. Los Estados Miembros están obligados en virtud del Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.

Negociación con Estados Unidos

Irán confirmó también que ha recibido mensajes para reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, estancadas desde la escalada en junio, pero señaló que los detalles se darán a conocer en el momento apropiado.

“El Ministerio de Exteriores ha recibido mensajes (para la reanudación de las negociaciones), pero explicaré el contenido y la naturaleza de los mensajes en el momento oportuno”, dijo la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, según informó la agencia Mehr.

Sus declaraciones se producen después de que el medio iraquí Baghdad Al-Youm informara que EE.UU. había enviado un mensaje a Teherán a través de Omán, expresando su disposición a retomar las negociaciones nucleares.

“Jamás negociaremos sobre nuestro programa de misiles y ningún actor racional aceptaría desarmarse”, sostuvo el jefe de la diplomacia iraní, quien aseguró que “lo que no se ha conseguido con la guerra no se podrá conseguir con política”.

El pasado 13 de junio, Israel lanzó una ofensiva contra objetivos militares, nucleares y civiles en Irán, que causó más de 1.000 muertos, a lo que Teherán respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí, provocando unas 30 muertes.

El 22 de junio, EE.UU. también intervino en la guerra con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán.

Visitas: 0