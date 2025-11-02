Gaza perdió más de 3 millones de años de vida por genocidio de Israel

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 28 segundos

Una revista, en un análisis de las muertes directas hasta julio en Gaza, calcula que la guerra israelí se ha cobrado más de tres millones de años de vida humana.

La revista médica The Lancet publicó el viernes los hallazgos de una investigación que calcula que cada uno de los 60 199 palestinos asesinados entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2025 resultó en una pérdida promedio de 51 años de vida.

Los autores del estudio, Sammy Zahran, de la Universidad Estatal de Colorado, y Qasan Abu-Sittah, de la Universidad Americana de Beirut, detallaron que la abrumadora mayoría de los años de vida perdidos correspondieron a civiles. Esto se mantiene “incluso bajo una definición laxa de supuesto combatiente que incluye a todos los hombres y niños en edad de conscripción (15-44 años)”.

La investigación encontró que más de un millón de años de vida se perdieron solo entre los niños y niñas menores de 15 años. Los investigadores aclararon que este cálculo solo incluye las muertes directas por los ataques israelíes.

Quedan excluidas de esta cifra las personas fallecidas a causa de la destrucción de infraestructura, la hambruna, la deshidratación, las enfermedades y el colapso del sistema sanitario en Gaza. Un estudio previo de The Lancet había revelado que la cifra real de fallecidos podría ser al menos un 40 % superior a la registrada oficialmente.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó este domingo que al menos 68 865 palestinos han sido asesinados en los últimos dos años. Las autoridades locales añaden que miles más permanecen desaparecidos bajo los escombros o en zonas inaccesibles para los equipos de rescate.

Según las mismas fuentes, más de dos tercios del total de mártires eran mujeres y niños, quienes a menudo murieron con sus familias durante los bombardeos aéreos israelíes.

Además, el mismo ministerio gazatí ha precisado que al menos 236 personas han muerto y 600 han resultado heridas en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre.