Presidente Maduro felicita alta participación en Asambleas del Poder Popular y Comunal

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro saludó y felicitó este domingo al pueblo de la nación sudamericana por la alta participación, efervescencia y pasión popular demostrada en la jornada previa en más de 2.500 Asambleas del Poder Popular y Comunal. Al amparo de esta manifestación de respaldo al proceso revolucionario desde las comunidades afirmó el mandatario: «¡Vamos hacia un nuevo sistema de Democracia Directa y Vecinal!».

​Frente a las presiones externas que sufre la Patria bolivariana, el Jefe de Estado reafirmó la voluntad del pueblo que dijo basta y echó a andar hace 27 años en Venezuela de la mano del Comandante Hugo Chávez y su proyecto de transformación.

«En cada comunidad, continúa demoliendo los viejos monstruos burocráticos y burgueses, tal como advirtió Gramsci: vencer aquellos que no terminan de ser derrotados; ¡nosotros los venceremos! ¡Sigamos con esa fuerte fusión popular-militar-policial!», añadió.

​En su llamado, convocó a la población acudir una vez este 2 de noviembre, desde cada nivel de gobierno: «¡Nuevamente a la carga, encaminándonos hacia las elecciones del 23 de noviembre!», instó.

Pobladores participantes en las asambleas destacaron la preparación y disposición de elegir en cada lugar los proyectos que generen mayor bienestar a las localidades. Hoy más que nunca, es real la democracia participativa y protagónica en cada calle y comuna, afirmaron los pobladores en distintos puntos del país.

La convocatoria a las Asambleas del Poder Popular y Comunales fue emitida al cierre del Encuentro de Parlamentarias y Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz, a cuyos participantes se invitó también a participar, reafirmando el compromiso del Estado y con la democracia directa y popular.

Estas asambleas, que agrupan a las 5.336 comunas y circuitos comunales del país, tienen como objetivo fundamental que la ciudadanía organizada presente sus proyectos y prioridades. Las iniciativas serán sometidas a votación en las elecciones generales del próximo 23 de noviembre, una Consulta Popular Nacional donde el pueblo ejercerá su soberanía para decidir sobre la construcción de su realidad local y social.

