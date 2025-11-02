domingo, noviembre 2, 2025
Primer ministro cubano comienza visita oficial a Qatar

Prensa Latina
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó hoy el comienzo de su visita oficial a Qatar, donde participará en la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, del 4 al 6 de noviembre.

Asimismo destacó en la red social X que sostendrá en Doha una intensa agenda bilateral con el objetivo de elevar los nexos económicos y comerciales al mismo nivel de los políticos.

El director del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Ibrahim Yousif, dio la bienvenida a Marrero en el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha.

«Nosotros tenemos una relación muy antigua y nuestro pueblo los aprecia mucho», aseguró durante el recibimiento.

Ibrahim Yousif lamentó profundamente las consecuencias que dejó el poderoso huracán Melissa por el oriente de Cuba y deseó una pronta recuperación al país.

En otro momento del intercambio deseó al primer ministro y a la delegación que le acompaña «una exitosa visita, una estancia agradable. Recibirlos aquí es un deber nuestro y lo hacemos con mucho gusto».

Por su parte el jefe del Gobierno cubano señaló que su visita es, además, expresión «de la prioridad que otorgamos a los vínculos con este Estado» y aseguró que es «un placer poder compartir con los hermanos qataríes».

De igual forma recordó la relación excepcional que existió entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el emir padre, el jeque Hamad Bin Khalifa. Asimismo, expresó que le satisface mucho tener trabajadores de la salud colaborando y los avances que se están logrando en materia económica y comercial.

Marrero llegó a la nación árabe después de participar en el noveno Foro Iniciativa Futuro de la Inversión en el Reino de Arabia Saudita, que reunió a más de cinco mil líderes gubernamentales, empresariales y de inversión del mundo, así como de sostener fructíferos encuentros bilaterales, según el funcionario.

La delegación cubana está integrada por Jesús Otamendiz, titular de Trabajo y Seguridad Social; Carlos Luis Jorge, viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera; y Elio Rodríguez, viceministro de Relaciones Exteriores.

Acompañan también al primer ministro, Armando Vergara, director de África Norte y Medio Oriente de la Cancillería cubana; José Enrique Enríquez, embajador en esa nación árabe, entre otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

