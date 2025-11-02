Cuba restablece desde hoy el horario normal

A la 01:00, hora local, de este domingo la población cubana debió retrasar los relojes una hora, quedando en 00:00, hora local.

De esta forma la Mayor de las Antillas concluye el actual horario de verano (vigente desde el mes de marzo), que busca aprovechar la luz solar durante más tiempo en la tarde en ese periodo para reducir el consumo de energía eléctrica.

La nación antillana regresa así al horario normal, coincidiendo con los países del hemisferio Norte.

Con la adopción del nuevo horario se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar en las mañanas.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba señaló en su página web de Facebook que regresar al huso horario natural coincide con el meridiano del país según la distribución del tiempo mundial.

La medida permanecerá vigente hasta la próxima primavera, cuando se retomará el horario de verano en una nueva modificación del huso horario, recordó a su vez el canal Cubavisión Internacional.