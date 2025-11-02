domingo, noviembre 2, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba restablece desde hoy el horario normal

Prensa Latina 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

Cuba restablece el horario normal desde este domingo 2 de noviembre, por lo cual en la madrugada todos los relojes en el país caribeño debieron atrasar una hora.

A la 01:00, hora local, de este domingo la población cubana debió retrasar los relojes una hora, quedando en 00:00, hora local.

De esta forma la Mayor de las Antillas concluye el actual horario de verano (vigente desde el mes de marzo), que busca aprovechar la luz solar durante más tiempo en la tarde en ese periodo para reducir el consumo de energía eléctrica.

La nación antillana regresa así al horario normal, coincidiendo con los países del hemisferio Norte.

Con la adopción del nuevo horario se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar en las mañanas.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba señaló en su página web de Facebook que regresar al huso horario natural coincide con el meridiano del país según la distribución del tiempo mundial.

La medida permanecerá vigente hasta la próxima primavera, cuando se retomará el horario de verano en una nueva modificación del huso horario, recordó a su vez el canal Cubavisión Internacional.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *