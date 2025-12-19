Intercambian experiencias las Brigadas de Infantería Ligera de Montaña del Ejército Central

Compartir en

Con el objetivo de intercambiar y generalizar experiencias en la defensa del territorio montañoso, las Brigadas de Infantería Ligera de Montaña (BILM) del Ejército Central desarrolló una jornada de trabajo, en la que participaron la Jefatura del Estado Mayor, dirigida por el General de Brigada Carlos Pérez Gámez, junto a oficiales de regiones militares y estados mayores.

La reunión, que tuvo lugar en la sede del teatro de “Los Elementos” del Jovero, en el municipio de Cumanayagua, centró su agenda en el análisis de las misiones de las BILM en escenarios de completa disposición combativa, el combate defensivo contra el desgaste sistemático, la defensa ante una invasión y las acciones correspondientes al segundo período de la guerra.





Durante las sesiones, puntualizaron los fundamentos para la planificación de acciones que garantizan la presencia militar y la protección de la montaña desde tiempos de paz, así como los lineamientos de trabajo de estas brigadas para el año de preparación de la defensa 2026.

Los participantes realizaron actividades prácticas, entre las que destacó la caracterización del área de actuación, explicada por el Coronel Yasdiel Quezada Melián, jefe de la brigada en el territorio cienfueguero, quien detalló las principales acciones que ejecutan estas unidades en la defensa del terreno. Desde una base combativa, demostró además el procedimiento de una emboscada ejecutada por una pequeña unidad de infantería.

Como parte del programa, visitaron la Unidad de Estudio “José González Guerra”, donde en la sala de historia rememoraron la heroicidad de la lucha contra bandidos* en las Montañas del Escambray. En un gesto simbólico, el Capitán de flotilla Gustavo Castellón González, hijo del destacado combatiente Gustavo Castellón Melián (conocido como El Caballo de Mayaguara), donó objetos personales de su padre, que representan su legado en la lucha contra las bandas contrarrevolucionarias.

La jornada incluyó también la inauguración de un aula de mando y la observación, desde el campo de tiro, de una demostración de las acciones de un grupo de fuego.

Al concluir el encuentro, el General de Brigada Carlos Pérez Gámez reconoció la labor realizada por las BILM y exhortó a los presentes a continuar preparándose, pues “es la única manera de estar más listos para enfrentar al enemigo en cualquier escenario”.

* La Lucha Contra Bandidos (1959-1965) fue una respuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y las Milicias Nacionales Revolucionarias a las acciones terroristas de bandas armadas por la CIA en los primeros años de la Revolución. El Escambray fue el escenario principal de esta epopeya, donde el pueblo uniformado defendió la soberanía nacional con firmeza y entrega.

