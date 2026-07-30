Informan sobre ejecución del Presupuesto del Estado

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El análisis de la ejecución del Presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre del año y del informe de liquidación del de 2025 ocupó hoy una parte de la atención de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La intensa agenda de su VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, que comenzó este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana, incluyó al respecto la intervención de Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), acompañado del dictamen de las comisiones parlamentarias.

Al ofrecer una actualización de la ejecución del Presupuesto del Estado hasta el primer semestre del 2026, manifestó que el déficit presupuestario es de 35 mil 16 millones de pesos, superior al planificado.

Subrayó que hasta junio los ingresos netos y brutos estuvieron por debajo de lo previsto, con solo el 88% y 77% de cumplimiento respectivamente, lo que llevó a un superávit inferior al deseado tanto en cuentas corrientes como en presupuestos locales.

Aunque la mayoría de las provincias superaron los ingresos planificados, Cienfuegos, Guantánamo y la Isla de la Juventud no lo lograron.

Los gastos totales se ejecutaron al 93% y el déficit de la seguridad social fue menor al planificado, pero se estima que el año cerrará con un déficit presupuestario de 132 mil 910 millones de pesos, significativamente superior al plan, debido principalmente al incumplimiento de los ingresos, adelantó el titular del MFP.

Respecto a la ejecución del Presupuesto del Estado durante 2025 dijo que se vio fuertemente condicionada por un entorno económico internacional de extrema complejidad e incertidumbre, caracterizado por las tensiones geopolíticas, una inflación persistente y la volatilidad de los precios de los combustibles y los alimentos.

A estas distorsiones sistémicas, explicó el ministro a los diputados, se sumó el impacto directo de la política de asfixia económica derivada del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, lo que restringió aún más el acceso a fuentes externas de financiamiento, encareció las cadenas logísticas de suministro y obstaculizó las transacciones financieras internacionales, limitando severamente la captación de divisas y ejerciendo presión sobre el gasto social.

Sin embargo, pese a estas condiciones, el desempeño fiscal se orientó bajo el principio inquebrantable de proteger la sostenibilidad de los programas sociales de la Revolución.

De acuerdo con el titular del MFP, en este escenario el Presupuesto del Estado demandó un esfuerzo redoblado en el balance de ingresos y gastos para preservar el núcleo de nuestras conquistas sociales, sin renunciar a los objetivos de estabilización macroeconómica.

Al cierre de 2025 se registró un déficit fiscal de 67 mil 642 millones de pesos, una cifra inferior en 20 mil 897 millones de pesos a la inicialmente aprobada.

Los ingresos brutos ascendieron a 463 mil 461 millones de pesos, con un sobrecumplimiento de 9 mil 524 millones de pesos, y respaldaron el 88 % de los gastos ejecutados en el período.

Del total recaudado, los ingresos tributarios representaron el 68,6 %, con 311 mil 74 millones de pesos.

Este indicador, explicó Regueiro Ale, que crece respecto a períodos anteriores, expresa la consolidación del sistema tributario como la principal fuente de financiamiento del Presupuesto, en un marco que refuerza la validez de las decisiones de política tributaria, consolidadas en este período, relativas al fortalecimiento del control fiscal y la implementación de impuestos especiales.

Contribuyeron favorablemente a su crecimiento los aportes de las entidades del sector no estatal, fundamentalmente los asociados a las ventas y a la utilidad.

Sin embargo, persisten indisciplinas fiscales, con alta incidencia de la subdeclaración de ingresos, que limitan la capacidad de ampliar y mejorar la calidad de los programas para la población.

Dijo que con el fortalecimiento de las acciones de control fiscal, por la Administración Tributaria, se determinaron deudas por 12 mil 56 millones de pesos, cifra superior a lo alcanzado en el 2024.

Un punto de alerta es que, si bien en el proceso de bancarización el 98 % de los contribuyentes habilitó sus cuentas bancarias fiscales, se constata un bajo nivel de empleo de las mismas, lo que evidencia falta de rigor en la implementación de esta medida vital para la transparencia y el control fiscal.

El combate a la evasión y la economía informal sigue siendo un desafío ético y material para la equidad fiscal y la justicia social, acercándonos al ideal de un presupuesto cada vez más redistributivo.

En medio de la compleja situación económica, el Gobierno revolucionario mantuvo la prioridad de los programas sociales que garantizan los servicios básicos a la población.

Se priorizaron sectores estratégicos como la salud, la educación, asistencia y seguridad social, así como inversiones en infraestructura y el desarrollo sostenible. No obstante estos esfuerzos, la inflación y la escasez de bienes básicos han generado tensiones sociales, lo que ha llevado a un incremento del gasto público subrayó el orador.

En 2025 el enfoque de la Asistencia Social se centró en atender las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo ancianos, personas con discapacidad, y familias de bajos ingresos, como una herramienta para promover la equidad social.

Al presentar este informe de liquidación presupuestaria, nos encontramos todos enfrascados en la implementación de Transformaciones Económicas y Sociales, recordó en su intervención ante el Parlamento Vladimir Regueiro Ale.

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